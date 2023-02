FERMO - «Sono pronta a guardare il Festival di Sanremo, e già so che con tutti gli impegni che ho per una settimana non dormirò». Così Hu, al secolo Federica Ferracuti, alla vigilia dell’inizio della kermesse canora sanremese.

L’album dei ricordi

Hu è stata l’ultima artista marchigiana, di Fermo per l’esattezza, a salire, nella passata edizione, sul palco dell’Ariston, quando cantò “Abbi cura di te” insieme a Mike Highsnob. Quest’anno è più tranquilla, come dice lei stessa: «Ne parlavo con mia mamma, quest’anno non soffrirò l’ansia». Di certo le emozioni, quest’anno che non c’è, sono diverse, ma il ricordo del festival 2022 è ancora vivo. «Per me è stato così intenso – racconta Hu – che ancora mi sembra di non averlo fatto sul serio! Sul palco in questa 73esima edizione ci saranno comunque tanti amici in gara. Sarà una cosa “tosta”, dipenderà dalle esibizioni. Sulla carta tutte le canzoni hanno delle possibilità, ma bisogna prima ascoltarle. Ricordo ad esempio che quando vinse Mahmood, mi dissi questa o arriva prima o ultima». Sul palco non ci sarà, e lei spiega che a Sanremo «si va con un progetto. Il festival lo scorso anno mi ha dato molto, grazie a Sanremo ho avuto la possibilità di costruire una grande rete, un’esperienza positiva in tutti i sensi».

Il programma

Hu sarà incollata davanti alla tv e oggi la prima serata di gara prevede l’esibizione di 14 artisti: nell’ordine saranno Anna Oxa, Gianmaria, Mr.Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei. Ospiti Mahmood e Blanco, i Pooh, Elena Sofia Ricci, con la co-conduzione di Chiara Ferragni (che tornerà sabato 11). Francesca Fagnani è la coconduttrice di domani, 8 febbraio, serata che vedrà sul palco Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola & Chiara. Gli ospiti saranno Al Bano e Massimo Ranieri, i Black Eyed Peas, il comico Angelo Duro, e Francesco Arca. Giovedì 9 si esibiranno tutti e 28 gli artisti, con la co-conduzione di Paola Egonu, e ospiti i Maneskin, Peppino di Capri e Sangiovanni. Venerdì 10 è la serata delle cover, con cui i 28 artisti duetteranno con altrettanti ospiti. La co-conduzione è di Chiara Francini. Gran finale sabato 11, tutti gli artisti e poi saranno cinque quelli che si contenderanno il podio finale, ospiti Gino Paoli, Ornella Vanoni, Depeche Mode, e Luisa Ranieri, con un messaggio letto da Amadeus, del presidente ucraino Zelensky.

I progetti

Nell’attesa, per Hu è tempo di ricordi. «Dopo il festival – dice – ho fatto tante belle cose, fermandomi solo in questi giorni. Il disco, poi il tour, poi ho anche aperto il concerto di Emma il 31 dicembre scorso. Ho aperto una mia etichetta discografica, potrebbe arrivarne un’altra per la club internazionale, lavoro a un nuovo disco. A Sanremo ci tornerò, magari il prossimo anno, ma lo farò quando avrò la canzone giusta». Intanto è tempo di FantaSanremo, le cui squadre (il numero definitivo si saprà oggi, le iscrizioni si sono chiuse ieri alle 23.59) hanno superato i 3,2 milioni nel tardo pomeriggio di ieri. Tra queste ci dovrebbe essere anche la sua, nella quale non mancano Paola&Chiara. «Il Sanremo dello scorso anno – chiude Hu – è stato un sogno collettivo mio, ma anche di tutti coloro che mi hanno supportata».