Hu stacca il “pass” per la finalissima di AmaSanremo

FERMO - Hu stacca il “pass” per la finale di AmaSanremo e il prossimo 17 dicembre sarà al Teatro del Casinò per cercare di calcare poi il palco del Teatro Ariston nella categoria “Nuove Proposte” dell’edizione 2021 del Festival della Canzone Italiana. La cantante fermana, al secolo Federica Ferracuti, ha convinto prima di tutto la commissione musicale e la giuria televisiva, che l’hanno collocata al primo posto provvisorio nella graduatoria della serata. Poi il televoto che contata per il 33% al pari delle altre due giurie. La classifica finale l’ha vista al secondo posto, dietro Avincola, anche lui classificato per la finalissima.

La sua “Occhi Niagara”, ha convinto i giurati televisivi. Piero Pelù innanzitutto, che le ha detto che il suo brano «racconta un mondo, un progetto interessante, espressione a 360 gradi della sua anima artistica». Lo ha detto lei stessa: «canto, scrivo e produco». Di lei Beatrice Venezi ha detto che è «più a suo agio con lo strumento, ma la voce ha una sua identità». Morgan trova interessante «il suo modo di pronunciare le parole, tutto suo, importante per un cantautore», mentre a Luca Barbarossa piace «il suo stile, brava, voglio vederla in finale». Appuntamento dunque a dicembre, con quest’artista che con il suo brano racconta un vero viaggio introspettivo.

