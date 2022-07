FERMO - Niente da fare per il concerto di sabato prossimo di Elisa a Fermo. La stessa cantante, impegnata nel tour che l'avrebbe portata a esibirsi in piazza del Popolo, ha dato l'annuncio sui suoi canali sociali dicendo di avere il Covid e quindi di essere costretta a riprogrammare gli eventi. La comunicazione è avvenuta sul suo profilo Instagram dove segnala l'annullamento della data prevista per sabato 16 luglio. Tra l'altro è positivo anche il marito Andrea Rigonat.

La data rinviata

Un peccato per i numerosi fans anche se la data non è stata annullata ma solo rinviata a sabato 20 agosto. Lei e il marito si sono esibiiti per l'ultima volta l’8 luglio, a Reggia di Carditello, poi hanno scoperto di aver contratto il virus e quindi sono stati costretti a rivedere i programmi. Il concerto rientra nel vasto programma di appuntamenti previsti per la bella stagione a Fermo e già erano state approntate le relative modifiche alla viabilità. Non resta che aspettare il mese prossimo.