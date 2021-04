L'attrice Dellisanti nei panni di una trapezista sfortunata sul palco a Capodarco: «Mi ricorda Mia Martini»

FERMO - Riprenderà da dove aveva lasciato a settembre, prima delle chiusure dello scorso autunno: l’attrice sangiorgese Gaia Dellisanti sarà nuovamente sul palco con “L’ultimo giorno del circo” scritto e diretto da Luca Guerini che da anni vive nel Pesarese. Andrà in scena al Teatro Nuovo di Capodarco venerdì, 30 aprile, alle ore 20.



L’emozione è quella degli alunni al loro primo giorno di scuola, o forse anche più grande. «La gioia di ricominciare è tanta – afferma Dellisanti – ma farlo nel teatro di Capodarco, dove mi sento come a casa, dove Andrea Cardarelli (il gestore) ci fa sentire a nostro agio, è ancor più bello. Sono felice di ricominciare, ma non nascondo il timore di questo nuovo inizio – racconta – non è paura, il testo lo conosco e già l’abbiamo rappresentato, però ho mille domande. Il teatro avrà perso il suo appeal? Troverò il pubblico partecipe ed appassionato? Io spero proprio di sì». Sarà sicuramente così, il pubblico ha voglia di spettacolo, lo dicono anche gli addetti ai lavori, e questo fa ben sperare Gaia.

«Devo dire che sono molto emotiva – dice – e ogni volta che vado in scena ho sempre una gran bella scarica di adrenalina, figuriamoci ora dopo mesi e mesi di stop. È chiaro, lo spettacolo potrà piacere oppure no, ma mi auguro di poter fare quello che fanno gli attori, trasmettere bene la storia e le emozioni». Un pizzico di ansia in più per il rientro, che lei definisce «sfida molto stimolante» è il fatto che questa volta non recita testi scritti da lei o da autori non viventi, come fa di solito. «Questa è la prima volta che mi trovo a recitare qualcosa di un autore vivente, che segue pure la regia» dice, emozionata anche per questo.



Guerini ha cercato la Dellisanti per questo spettacolo, e lei si dice «fortunata a recitare in una rappresentazione dalla storia molto intrigante, tra l’altro drammatica, a differenza dei ruoli comici cui sono abituata». Sul palco sarà un’artista circense che vive una storia d’amore complicata con un ragazzo, interpretato da Elio Zuccatelli. Il personaggio femminile non ha una bella nomea: suo marito è morto, anche i compagni avuti dopo il marito muoiono. Una donna, insomma, con la quale è meglio avere poco o nulla a che fare.

«La storia mi ha fatto ricordare Mia Martini, con il rifiuto che dovette patire per un certo periodo – racconta – solo che il mio personaggio non può essere tagliato fuori: io impersono una trapezista, il numero centrale del circo». La donna però ha un incidente e i circensi colgono l’occasione per lasciarla fuori dal gruppo. Dal canto suo il ragazzo sentendo queste voci mostra timore, per una storia che si annuncia emozionante. Lieto fine? «Niente spoiler solo sorprese», dice Gaia Dellisanti.



Venerdì il primo spettacolo in perfetto orario per rientrare in tempo con il coprifuoco, poi ci saranno ulteriori repliche, anche fuori regione. Seguiranno i casting per alcuni corti che si gireranno nelle prossime settimane nella nostra regione.

