Mancavano all’appello dal sisma del 2016 e ora, da una settimana, sono di nuovo visibili nella pinacoteca civica di Palazzo dei Priori a Fermo: i legni dipinti sono stati ricollocati, dopo il restauro e la sistemazione, nelle due sale attigue alla sala dei Ritratti.



Il percorso



Le due nuove sale, allestite con impianti di climatizzazione adeguati alla conservazione delle opere, arricchiscono dunque l’offerta artistica museale fermana. Sei le tavole lignee più una statua del San Sebastiano contenute nella prima delle due stanze. C’è la “Madonna dell’Umiltà che allatta il Bambino”, di Francescuccio di Cecco Ghissi, della quale sono andate perdute la cornice e alcune parti di completamento, e c’è la “Madonna con il Bambino e i santi Bartolomeo e Antonio Abate”. Quest’opera, datata e firmata da Giuliano Presciutti (o Persciutti) si presenta con uno stile che l’artista ha sviluppato dal legame avuto con il suo maestro Perugino. Un’opera sul cui sfondo si possono notare elementi architettonici, punto di partenza nello stile di Vincenzo Pagani. Tra le tavole c’è anche la “Madonna col Bambino tra san Giovanni Evangelista e la Maddalena”, proprio del Pagani, restaurato circa due anni fa, quadro che dà testimonianza dello stile dell’artista di Monterubbiano, elaborato anche grazie alla conoscenza avuta con Carlo Crivelli e poi Raffaello. Oltre a queste opere, su tutte, nella stanza si segnala l’unica statua lignea presente in questa sezione. Raffigurante “San Sebastiano”, la scultura è elegante e con armonia anatomica: poco coerente con la scultura marchigiana del ‘400, ma più con la “cultura adriatica” sviluppatasi tra ‘300 e ‘400. L’opera, datata circa 1480, è infatti attribuita genericamente a uno “Scultore Adriatico”.



Santa Lucia



Di assoluto pregio e splendore sono le otto tavole di Jacobello del Fiore, che durante l’ultimo restauro, si è capito poter essere parte di una macchina d’altare ribaltabile: facevano inizialmente parte di un polittico sull’altare della chiesa di Santa Lucia a Fermo, ma già nel ‘700 tracce documentali le collocano smembrate in sagrestia. Queste tavole, che nel 2020 sono state portate a Roma, per essere parte di una mostra, sono ora esposte al centro della seconda stanza dedicata ai legni di Palazzo dei Priori. Sono ammirabili custodite in una teca trasparente da ambo i lati che ne permette la visione anche del retro. Le immagini narrano la storia di Santa Lucia: dal sogno di Sant’Agata, che le promette la guarigione della madre malata, nel primo pannello, alla sepoltura di Lucia, nell’ultimo. I colori vivaci e le scene ricche di episodi e dettagli fanno di Jacobello del Fiore uno dei massimi esponenti del gotico internazionale a Venezia. La suggestione non cessa, perchè nella stanza ci sono altri due pezzi di assoluto pregio e valore storico e artistico. Si tratta di due polittici, uno delle benedettine di Santa Caterina, tra quelli meglio conservati, di Andrea De Bruni Da Bologna, e l’altro, di cui purtroppo è andata persa la cornice, forse di un pittore che lavorava a Zara e che aveva legami con Fermo, che ritrae l’incoronazione della Vergine.