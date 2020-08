Brondi in concerto con “Talismani per tempi incerti” a Villa Vitali di Fermo

FERMO - Dopo aver concluso un anno e mezzo fa il progetto artistico de “Le luci della centrale elettrica”, Vasco Brondi, cantautore e scrittore ferrarese di intenso talento, torna ad esibirsi dal vivo con uno spettacolo nato proprio in questi mesi così particolari e complicati e giunge domenica 2 agosto a Villa Vitali di Fermo con “Talismani per tempi incerti, Canzoni, poesie, letture, riflessioni. Sonate per pianoforte, violoncello e chitarre distorte”, uno spettacolo dal sapore esclusivo che vede l’artista impegnato in poche e selezionate location italiane di grande fascino. Ad accompagnare Vasco ci saranno Andrea Faccioli (chitarra), Daniela Savoldi (violoncello) e Angelo Trabace (pianoforte).

Cantautore, musicista e scrittore, Vasco Brondi pubblica con il suo progetto musicale Le luci della centrale elettrica cinque album in studio. Nel 2009 esce il suo primo libro, Cosa racconteremo di questi cazzo di anni zero (Baldini&Castoldi), seguito nel 2012 dalla graphic novel Come le strisce che lasciano gli aerei (Coconino-Fandango), illustrata da Andrea Bruno, nel 2016, dal libro Anime galleggianti, dalla pianura al mare passando per i campi (La nave di Teseo), scritto con Massimo Zamboni e, nel 2018, 2008-2018: dieci anni tra la via Emilia e la via Lattea (La nave di Teseo). Nell’ottobre del 2014 porta in scena lo spettacolo Cronache Emiliane. Ha scritto canzoni per il cinema e prestato brani già editi per colonne sonore. Nel 2016 scrive con Lorenzo Jovanotti il brano L’estate addosso, la canzone più trasmessa dalle radio di quell’anno.

Biglietti su www.vivaticket.com; biglietteria a Villa Vitali dalle 16 ad inizio spettacolo. Inizio concerto ore 21,30.

Il concerto rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente.

