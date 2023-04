Felicissima sera, ultima puntata dello show di Pio e Amedeo: da Diletta Leotta a Paolo Bonolis, gli ospiti di stasera

Felicissima Sera - All inclusive, stasera in tv venerdì 7 aprile alle 21.40 su Canale 5. Ultima puntata per lo show condotto da Pio e Amedeo. Dopo il successo delle prime due puntate il duo comico si prepara a un gran finale. Gli ingredienti anche per stasera, sono sempre gli stessi: musica e performance live, grandi coreografie e la comicità senza alcuna timidezza di Pio e Amedeo, protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana.

Felicissima sera, ultima puntata: ospiti

Venerdì 7 aprile, in prima serata, su Canale 5, gran finale del varietà “All Inclusive” di Pio e Amedeo “Felicissima Sera”. In studio, una carrellata di super-ospiti arricchisce la terza e ultima puntata: tra questi, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, il Volo, Nek, Francesco Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci e... molti altri