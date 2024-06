Fedez, la stoccata a Luis Sal mentre Muschio Selvaggio affonda: «Doveva essere gestito da te, con lui un flop»

Muschio Selvaggio appartiene totalmente a Luis Sal, ma Fedez non sembra averla presa molto bene. Il rapper non perde occasione per mettere mi piace a commenti e post su Instagram in cui viene messo in mostra il crollo degli ascolti del podcast che un tempo condivideva con lo youtuber.

«Da quando Muschio Selvaggio è nelle sole mani di Luis Sal è un flop: i numeri parlano», scrivono online e lui, puntualmente, mette mi piace. Dopo l'addio di un anno fa del duo, Fedez aveva preso in mano le redini del podcast e aveva iniziato a condurlo con Mr Marra, portando interviste e celebrità che erano piaciute moltissimo al pubblico. Qualche mese fa il passaggio a sorpresa: da Fedez, Muschio Selvaggio torna a Luis Sal e poi la fine della battaglia legale che da allo youtuber il 100% dei diritti sul MS.

La frecciatina

Nonostante la decisione del tribunale, Fedez si diverte a puntualizzare il crollo degli ascolti di Muschio Selvaggio. Ieri sera il rapper si trovava ad una serata in discoteca e un suo fan ha voluto mandargli un messaggio chiaro e preciso su ciò che pensa della nuova direzione del podcast che ha tanto appassionato il pubblico.

«Muschio Selvaggio doveva essere gestito da te, con Luis flop», scrive un fan sul suo telefono e mostra il messaggio al rapper che lo condivide sui social, felice e divertito.

Gli ascolti di Muschio Selvaggio

Muschio Selvaggio è nato nel 2020 da un’idea di Fedez e Luis Sal che hanno accolto nel loro studio personaggi da ogni settore: da Mara Maionchi ad Andrea Presti, passando per Enrico Mentana e i calciatori Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Roberto Saviano.

Il pubblico sembrava apprezzare molto questo duo che, nonostante alcuni difetti (spesso Fedez parlava sopra le persone, come in molti commentavano e lui stesso ha ammesso), riusciva ad intrattenere con interviste divertenti, ma anche serie.

Dopo la puntata con Saviano, ci sono stati numerosi attriti tra i due conduttori che hanno dato il via ad una lunga battaglia legale per contendersi il podcast, terminata proprio con la decisione del giudice che ha assegnato il 100% dei diritti su Muschio Selvaggio a Luis Sal, interrompendo il lavoro svolto intanto da Fedez che aveva ripreso in mano il podcast insieme a Mr Marra.

Tuttavia, gli ascolti dell’ultima era di Muschio Selvaggio, dove sono tornati alla conduzione Luis Sal e il fratello Martin non sembrano rispecchiare quelli dell’ultimo anno, con la passata conduzione. Come mai? Probabilmente gli utenti sono ormai legati al rapper e vedendolo molto deluso quando ha perso il suo podcast, hanno voluto dire la loro, boicottando le visualizzazioni del podcast che si sono letteralmente dimezzate.

Secondo quanto riporta Fanpage, infatti, la media delle visualizzazioni nelle prime 9 puntate di Muschio Selvaggio condotte da Luis arriva a 422.000 views. La media delle ultime 9 puntate condotte da Fedez e Mr. Marra è quasi il doppio: 777.000.