Fedez litiga con tutti: dopo J-AX e Rovazzi è il turno di Storm, pupillo a X-Factor

MILANO – Dopo JAx e Rovazzi, sembra che percontinuino i litigi. Il rapper e produttore infatti avrebbe litigato con Samuel Storm, suo pupillo durante “XFactor”, dove siede sulla sedia di giudice.Sembra che anche qui ci sia lo zampino della mamma manager: “Il figlio Leone ha rigurgitato addosso a papà Fedez dopo aver ascoltato la nuova hit – fa sapere Ivan Rota per “Novella2000” - Lo si vede in un divertente video postato dal cantante e dalla sua futura sposa Chiara Ferragni.Lui la prende sul ridere, «Un disco che divide». Infatti Chiara piangeva di gioia. Fedez, dopo aver litigato con Rovazzi, ora avrebbe avuto una discussione con Samuel Storm, suo concorrente a X Factor che non riesce a capacitarsi del fatto che il suo ex tutor non gli parli più. Pare invece si stia risolvendo l'incomprensione con J-Ax. Ma Fedez ha un così brutto carattere? Pare di no: in molti indicano la mamma manager...”