Fedez e J.Ax, dopo la pace arriva il concertone: ecco quando sarà. «Sei ore al telefono, mi aveva bloccato»

Fedez e J-Ax hanno fatto pace e, come avevano preannunciato ieri, oggi hanno spiegato il nuovo progetto insieme: il 28 giugno terranno un concerto benefico in piazza Duomo a Milano. «Un regalo alla città», fanno sapere i due cantanti dal momento che il ricavato dello show "LoveMi" sarà devoluto alla Fondazione Tog. Sul palco saliranno anche Tananai, Myss Keta, Dargen D'Amico e Ghali.

Il concerto, benefico ma gratuito, andrà in scena in piazza Duomo a Milano il 28 giugno. Saranno i partecipanti a fare una donazione tramite un numero verde che sarà attivato dal 5 giugno e, inoltre, ci saranno i diritti di trasmissione di Italia 1. Coinvolgere J-Ax non è stato facile all'inizio: «Mi aveva bloccato il numero su Whatsapp - racconta Fedez - e se lo era pure dimenticato. Ma siamo riusciti a farglielo sapere, e la prima telefonata è durata sei ore. Avevamo tante cose da dirci».

Questo concertone rimetterà assieme la coppia che nel 2018 sbancò San Siro col concerto "Comunisti col Rolex". I due hanno litigato e non si sono parlati per quattro anni. Dopo l'intervento all'addome del marito di Chiara Ferragni, si sono riavvicinati. Ieri l'abbraccio pubblicato sui rispettivi account social.

