Fedez e Chiara Ferragni in crisi, spunta il video del passato: «Lo annunciamo dopo Sanremo». I fan: tutto calcolato

Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più social d'Italia è davvero in crisi? Su Instagram nessuna traccia - da ormai più di tre giorni - dei Ferragnez insieme. L'imprenditrice digitale continua a pubblicare scatti con amici e parenti, ma senza più nessun riferimento al marito Fedez. Alcuni fan della coppia, tuttavia, hanno repostato un video del recente passato che chiarirebbe la situazione.

Il video del passato

Dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston, che molti hanno definito come la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Chiara Ferragni, Fedez si è preso qualche ora di stacco dai social. È riapparso dopo un giorno e mezzo per ringraziare chi ha collaborato con lui al festival e per mandare un messaggio che è sembrato più un modo di chiedere scusa alla moglie. «Sono fiero di te, ti amo». Poi è nuovamente scomparso: un'assenza pesante, proprio nel giorno di San Valentino.

I fan hanno ritrovato una vecchia diretta Instagram in cui il rapper aveva annunciato che dopo Sanremo ci sarebbe stata una grande novità, tra cui il trasferimento nella casa nuova, senza rivelare però ulteriori dettagli. «E anche… posso dirlo?», aveva detto Fedez rivolgendosi alla Ferragni che, prontamente lo aveva zittito evitando così di rovinare la sorpresa: «Lo diremo dopo il Festival». Dopo la diretta si vociferava di una cicogna in arrivo. E adesso? Qual era la grande sorpresa che i Ferragnez volevano annunciare?

Alcuni utenti sui social credono che tutto questo silenzio sia semplicemente una montatura pubblicitaria solo per ottenere più visibilità proprio per fare il grande annuncio. Altri, tuttavia, sono preoccupati per il gelo social: «Non è da loro tutto questo silenzio, sono davvero preoccupato», scrive un utente su Twitter. Qualunque sia la verità, se volevano far parlare di loro stessi, ce l'hanno fatta: ancor più che in passato.