Fedez annuncia su Instagram la sua unica data estiva: sarà il 27 giugno

di Emiliana Costa

». Cosìha annunciato in una direttail suo unico concerto estivo, che si terrà a Frosinone il prossimo 27 giugno. Il live del rapper milanese chiuderà il, il nuovo festival del capoluogo laziale.La prima edizione del Sounds BeSt 2019 prenderà il via. In programma, tre grandi show al, inserito nella lista dei 27 stadi migliori del mondo per l'attribuzione del premio 'Martedì 18 giugno il festival sarà inaugurato dache apriranno la trilogia con l'esilarante evento che negli anni scorsi, solo a Firenze, è stato visto da oltre 150mila spettatori.Giovedì 20 giugno sarà la volta di, che farà scatenare i suoi fan al ritmo del suo pop-latino. Il cantautore spagnolo vanta 30 dischi tra Oro, Platino e Diamante in tutto il mondo, più di 390 milioni di stream e oltre un miliardo di views su Youtube.Giovedì 27 giugno chiuderà, tra i rapper più amati del panorama italiano, che ha scelto lo Stadio di Frosinone come palcoscenico del suo unico estivo.Grazie alla Tis (Together Infrastrutture Sportive), società leader nell'organizzazione e promozione di eventi e Manpower Group , insieme ideatori della rassegna, sarà possibile acquistare un abbonamento per i tre eventi a partire da 80euro valido per le tre date, con un risparmio di oltre il 20% rispetto all'acquisto dei ticket per i singoli eventi.