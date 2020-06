Federica Sciarelli verso l'addio a Chi l'ha Visto? Chi potrebbe sostituirla

Federica Sciarelli sarebbe in procinto di lasciare Chi l'ha Visto? Secondo un'indiscrezione trapelata dai media, la conduttrice abbandonerà il timone dello storico programma di Rai Tre alla fine di questa edizione per gettarsi in una nuova avventura televisiva: un talk di politica. Il programma andrebbe in onda sempre sulla terza rete, ma di venerdì sera. A diffondere il rumor ci ha pensato TvBlog, che annuncia anche chi potrebbe sostituirla.







Il nome di Federica Sciarelli è da sempre associato a Chi l'ha Visto, trasmissione che conduce da ormai 16 anni. Più volte si è parlato di un suo eventuale addio, ma la giornalista ha sempre smentito sottolineando il legame con la redazione e la missione. Potrebbe, tuttavia, essere allettata dalla nuova sfida. Al momento non si conoscono dettagli sulla nuova trasmissione che Federica Sciarelli dovrebbe condurre ogni venerdì in prima serata nella prossima stagione televisiva.



In attesa che vengano ufficializzati i prossimi palinsesti, si ipotizza che la conduzione di Chi l'ha Visto potrebbe passare alla giornalista del TG2 Lidia Galeazzo. Stando a quanto sostenuto da TvBlog, il programma che aiuta gli scomparsi e cerca di fare luce sui casi di omicidi irrisolti potrebbe essere condotto da un volto noto di Rai Uno, Eleonora Daniele. Ma non c'è nessuna conferma.