Live non è la D’Urso, Federica Cappelletti e Paolo Rossi: «Difficile senza di lui, ma qui si chiude un cerchio»

A "Live - Non è la DʼUrso" un ricordo di Federica Cappelletti del marito Paolo Rossi. Federica Cappelletti ha parlato del marito Paolo Rossi, recentemente scomparso, e dell’orribile furto subito nella loro abitazione proprio durante la celebrazione dei funerali.

LEGGI ANCHE:

APPROFONDIMENTI IN LACRIME Live non è la D’Urso, Valeria Fabrizi distrutta dopo il... GRANDE FRATELLO VIP Gf Vip, Andrea Zenga fa strage di cuori. Dayane: «E' il... LA FAMIGLIA REALE William e Harry, "tregua natalizia": si scambiano i regali...

Per Federica Cappelletti, tornare in trasmissione senza il marito Paolo Rossi, venuto a mancare lo scorso 9 dicembre, non è stato facile: "Fa molto effetto – ha confessato - Entrare senza lui è stato molto difficile, ma per me significava chiudere un cerchio. Perché siamo stati da te con Paolo e le bimbe, poi siamo venuti per il suo compleanno, dopo il matrimonio alle Maldive e quindi era giusto tornare qui anche questa sera".

Affronta la mancanza e si preoccupa per le figlie: “La bambine stanno reagendo bene. La più grande sta vivendo questo momento in maniera particolare. Al suo fianco ha un prete che l’ha introdotta alla spiritualità e quindi il giorno del funerale mi sosteneva, mi diceva: “Mamma, papà è qui fra noi…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA