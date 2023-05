Rai, via al dopo Fazio: da Nicola Porro a Veronica Gentili e Massimo Giletti, ecco tutti i nomi e le novità in arrivo

Dopo l'addio di Fabio Fazio in Rai si cerca il sostituto per un nuovo talk politico-culturale da inserire nei palinsesti autunnali.

Giletti

La soluzione Massimo Giletti sarebbe la più naturale ma l'idea sembra tramontata a causa delle annose questioni che ne hanno frenato la messa in onda.

Da Porro a Veronica Gentili

Spunta allora il nome di Nicola Porro, conduttore molto gradito al centrodestra, anche se la sua Quarta Repubblica a Mediaset viaggia con ascolti buoni e probabilmente il diretto interessato difficilmente verrebbe a guadagnare quanto a Retequattro.

Certo la sua presenza a Porta a Porta con Bruno Vespa e Zelensky fa pensare che per lui ci sia già una specie di investitura.

Un altro personaggio in forza a Mediaset che piace al centrodestra e che potrebbe anche prendere le redini di un programma Rai è Veronica Gentili, ormai consolidata conduttrice con il piglio giusto.

Sergio e il suo staff

Con la nomina del nuovo ticket al vertice Rai, l'ad Roberto Sergio, il dg Giampaolo Rossi e il capostaff Paola Marchesini nel prossimo cda si dovrebbe dare il via libera alle nomine dei direttori delle testate giornalistiche e dei responsabili dei generi. Anche perché bisogna accelerare i tempi visto che ci sono i palinsesti autunnali da confezionare.

Novità e conferme



Questi i nomi dei papabili che entreranno in "conclave". Tg1: Gian Marco Chiocci, Tg2: Antonio Preziosi, Tg3: Mario Orfeo (confermato), Tgr: Alessandro Casarin (confermato), RaiNews: Paolo Petrecca (confermato), Gr e Radio1: Francesco Pionati, Rai Parlamento: Giuseppe Carboni.

Raisport

Partita ancora in bilico a Raisport dove Angela Mariella (attuale direttore di Isoradio) e Jacopo Volpi sono in lizza per la poltrona.

Generi

Se venisse scelta Mariella i direttori delle testate in quota Lega sarebbero 3 (Casarin, Pionati e appunto Mariella) contro i 2 di Fratelli d'Italia (Chiocci e Petrecca) e uno di Forza Italia (Preziosi). Quindi con Volpi a Raisport tornerebbe l'equilibrio tra le forze della maggioranza.

Per quanto riguarda i generi. Approfondimento: Paolo Corsini, Intrattenimento Prime Time: Marcello Ciannamea, daytime: Angelo Mellone, Radio 2 Simona Sala, Radiofonia: Flavio Mucciante, Isoradio: se Angela Mariella va a Raisport arriva una tra Maria Antonietta Spadorcia o Grazia Graziadei, San Marino: Andrea Vianello. L'attuale direttore del Tg2, Nicola Rao, dovrebbe diventare direttore della comunicazione. Per l'attuale direttrice del Tg1, Monica Maggioni, c'è la direzione dell’offerta informativa e un programma al lunedì sera in seconda serata.