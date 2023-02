Fantasanremo, LDA, Sethu e Paola & Chiara dominano la classifica provvisoria del gioco made in Marche. Ecco tutti i punteggi

PORTO SANT'ELPIDIO - LDA, Sethu e Paola & Chiara dominano la classifica provvisoria del Fantasanremo. Il Bar da Papalina di Porto Sant'Elpidio si è trasferito in questi giorni nella città dei fiori con il team del Fantsanremo per seguire il Festival da vicino e aggiornare la classifica del gioco made in Marche che conta quasi tre milioni di squadre iscritte. Con la serata di ieri sono state eseguite tutte le 28 canzoni in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo e se la classifica provvisoria dopo due serate vede ai primi tre posti Marco Mengoni, Colapesce e Di Martino e Madame, in quella del FantaSanremo il computo dei bonus e dei malus vede invece al momento ai primi tre posti LDA, Sethu e Paola & Chiara.

LA SERATA DI MERCOLEDI'

Il cantante a totalizzare più punti fra quelli che si sono esibiti ieri sera è stato LDA che proprio grazie ai bonus accumulati nel corso della giornata, sommati a quelli per essersi esibito dopo mezzanotte (bonus Premium Lavazza), per l'outfit luminoso (bonus Premium Pandora) per essere stato presentato dal co-conduttore, per aver battuto il cinque con Gianni Morandi e aver baciato sulla guancia Amadeus ancor prima di iniziare a cantare sul palco dell'Ariston aveva già 105 punti.

Con il resto della sua esibizione, eseguita indossando il braccialetto Jolly, ne ha poi messi in cascina altri 20, compresi quelli del bonus Dargen per aver indossato gli occhiali da sole prima di aver lasciato il palco, arrivando a ben 125 punti. Al secondo posto con 100 punti Paola & Chiara, ultime artiste ad esibirsi (+10). Un ottimo risultato ottenuto grazie ai bonus raccolti nel corso della giornata, ad una esibizione curata al meglio e arricchita fra l'altro dalla presenza di ballerini (+10 punti) e ad azioni portatrici di punti come ad esempio l'aver postato sui social la coreografia del loro brano “Furore”. Terzo con 90 punti Sethu che ha regalato ai suoi fantallenatori una doppia “scapezzolata” da 20 punti. Degna di menzione anche la prova di Colapesce Di Martino che alla fine della loro “Splash” si sono, come recita l'omonimo bonus da 10 punti, “spalmati a terra” (bonus Premium Philadelphia).

Tre i malus assegnati nella serata di ieri: il -10 a Sethu per la pronuncia errata del suo nome durante la presentazione da parte della co-conduttrice Francesca Fagnani e il -5 del malus cappello per gli Articolo 31 ed i Modà.

I bonus più utilizzati dagli artisti in gara ieri sono stati invece la presentazione del co-conduttore e le parole di ringraziamento post esibizione e (13 volte), il bacio sulla guancia (10), l'outfit luminoso (8) e il batti cinque con Gianni Morandi (7).

FANTASANREMO, LA CLASSIFICA PROVVISORIA