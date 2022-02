FantaSanremo, più di 300mila in gara. ​Il gioco inventato da un gruppo di amici di Porto Sant’Elpidio è diventato un cult

PORTO SANT'ELPIDIO - Da Porto Sant’Elpidio, ovvero dal bar Corva da Papalina, a Sanremo: parte oggi il Festival e parte oggi anche la gara del FantaSanremo. Tutto nasce nel 2019 da un gruppo di ascolto di Porto Sant’Elpidio. «Un gruppo di ascolto – racconta uno di loro, Gianluca Palma – fatto da amici, tecnici e musicisti a cui piaceva e non piaceva Sanremo. Ascoltavamo i brani in gara e su un foglio excel mettevamo le nostre valutazioni».

Il gruppo di ascolto

Erano i primi bonus/malus che dopo tre anni sono diventati il cuore del Fantasanremo di oggi, il cui meccanismo è analogo al Fantacalcio, ma ovviamente tutto a tema artisti in gara. Una giuria “Microscopica”, così il gruppo si definiva sul sito, poi nel 2020 arrivano le prime 47 squadre iscritte. Era il primo fantagiuoco ispirato al Festivàl. «Fantagiuoco – sottolinea Palma – rigorosamente come da termine aulico e mi raccomando l’accento sulla a, come da accezione e pronuncia propria del Festivàl. Dopo l’anno scorso al teatro delle Api, torniamo alla nostra base del bar Corva da Papalina, dove tutto è cominciato».



Il regolamento

Come da regolamento le iscrizioni sono terminate un minuto prima della mezzanotte di ieri. Alle 19, erano più di 340mila squadre. All’iscrizione c’era anche la possibilità di creare anche una lega. «Una sorta di mini campionato interno a una famiglia – spiega Palma – o a un gruppo di amici, per confrontarsi e per vedere chi è più bravo. Non obbligatorio, ovviamente, ma del tutto facoltativo». Ogni giocatore all’iscrizione ha avuto un capitale iniziale di 100 Baudi per acquistare cinque degli artisti in gara, tra i quali si è dovuto scegliere anche un capitano. Nome della valuta volutamente ispirato a Pippo Baudo, decano dei presentatori del Festival.

Ci sono anche le Fantaquotazioni, da un 35 di Mahmood e Blanco a un 14 di Iva Zanicchi, Yuman, Matteo Romano. Il duo formato da Hignshob e la femana Hu è quotato 15 Baudi. Si acquistano punti in base alle classifiche degli artisti in gara, in base ai direttori, agli artisti presentati dagli ospiti, alla «scapezzolata, capezzolo in vista, il vedononvedo non conta», si legge nel regolamento. Tra i bonus più divertenti e curiosi anche il +25 per «insulti o gesti provocatori contro il pubblico», o il «bonus Tamberi se l’artista salta più di 2,37 metri», o ancora il «bonus Jacobs, se l’artista corre 100 metri sul palco in meno di 9,80s».

Per questi ultimi due il punteggio che si guadagna è 100. Bonus anche per chi dirà “Fantasanremo” in interviste o comunicazioni varie fuori dal palco (+10 solo la prima volta), sul palco dell’Ariston (+25 solo la prima volta), e se dice “Papalina” sul palco, i punti diventano +50. Si perdono invece, tra le varie possibilità, se l’artista inciampa (-30) sulla scala o se cade (-50) sulla scala dell’Ariston.

