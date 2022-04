Dopo il FantaSanremo si scalda il FantaEurovision con cinque artisti da scegliere, pronto il regolamento anche in inglese

PORTO SANT'ELPIDIO - L’Eurovision Song Contest ci sarà a maggio, ma il FantaEurovision sta già scaldando i motori: nell’attesa di potersi iscrivere, a partire dalla prossima settimana, i fantagiocatori possono già leggere il regolamento. E se qualcuno si dovesse collegare da fuori Italia, il regolamento è pronto anche in inglese.



Le iscrizioni

La regola per partecipare è la stessa del FantaSanremo: un team, cinque artisti, un capitano.

A disposizione ci sono non già 100 Baudi, ma 100 saBaudi per acquistare i cinque artisti con cui si gareggerà. In base, ovviamente, alle fantaquotazioni già stabilite e pubblicate sul sito ufficiale del gioco. Il paese con la quotazione maggiore è l’Italia, Mahmood&Blanco valgono 25 saBabaudi, quelli con la minore sono la Bulgaria, l’Estonia, l’Islanda, la Lituania, la Macedonia del Nord, il Montenegro, quotati 17. In mezzo tutti gli altri, con Achille Lauro, in gara per San Marino, quotato 20 saBaudi. Spazio alla fantasia, alla simpatia per gli artisti e poi fatte le squadre, dalla prossima settimana le iscrizioni, che saranno accettate fino alle 23,59 del 9 maggio. Fino, cioè, a un minuto prima della mezzanotte del giorno di inizio dell’Eurovision, giorno entro il quale il regolamento potrebbe subire delle modifiche.



I punteggi

Proprio come il FantaSanremo, anche qui vincerà il team che alla fine dell’ultima serata avrà totalizzato il maggior numero di punti. Previsti bonus e malus dati agli artisti durante le dirette della serata. Se non specificato i punteggi saranno assegnati ad azioni degli artisti o da tutto ciò che li riguarda da quando entrano fino a quando escono dalla scena. Di sicuro sarà curioso vedere quanti parteciperanno al gioco, e se i due artisti che già si erano visti al FantaSanremo, parteciperanno di nuovo: Mahmood e Blanco si erano classificati al sesto posto con 345 punti e Achille Lauro, che a Torino difenderà i colori di San Marino, settimo con 325. In base alla classifica, il vincitore avrà 50 punti e via a scendere fino al 14 classificato che ne avrà 0. Malus dal 15 al 24, bonus di 25 per chi in squadra avrà l’ultimo. Bonus e malus per le classifiche delle giurie, solo bonus per le scapezzolate, le standing ovation, occhiali da sole.



I trampoli

Ancora un +10 se usano i trampoli, sono sospesi per aria, cambiano outfit, e molto altro, compreso un +15 in caso di bacio sulla bocca. E se qualcuno fosse accusato ingiustamente di uso di stupefacenti, il bonus sale a +50. L’artista fa il gesto del carciofo e dice: «Mamma mia?». Sono 50 punti. Dice FantaEurovision? Sono 25.

