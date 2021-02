Sinfonica 3.0 sbarca a Fano, omaggio al Carnevale e attesa per il soprano Torbidoni

FANO - Una stagione concertistica in streaming, ma pronta a tornare in presenza se ciò fosse possibile: il segmento fanese di Sinfonica 3.0, organizzata dall’Orchestra Sinfonica Rossini, che si svolgerà da sabato, 13 febbraio, al 10 aprile al Teatro della Fortuna di Fano (ore 21), si compone di 4 appuntamenti che spazieranno dalla celebrazione degli anniversari del 700° della morte di Dante al 250° del primo viaggio di Mozart in Italia (dicembre 1769 – marzo 1771) e dal 200° della morte di Napoleone alla valorizzazione di un grande bene cittadino, il Carnevale, proponendo un ricco repertorio con musiche di Mozart, Beethoven, Stravinskij ed Elgar.

Come annunciato a Pesaro, le due stagioni concertistiche condividono finalità e argomenti, nei due teatri, come ha sottolineato il presidente dell’Osr, che hanno mantenuto gli impegni artistici nel rispetto del lavoro, come vere e proprie “fabbriche” dello spettacolo. L’apertura, sabato 13 febbraio, omaggia lo storico Carnevale fanese, con il concerto organizzato in collaborazione con l’Ente Carnevalesca, dedicato a Dante: Pietro Conversano leggerà il V canto del Purgatorio, accompagnato dal violoncello di Jacopo Matia Mariotti sulle note della Fantasia gregoriana dello stesso Mariotti; per l’occasione l’Osr, diretta dal maestro Nicolas Nagele, eseguirà la suite dal balletto Pulcinella di Igor Stravinskij. Nell’anno del 200° anniversario della morte di Napoleone Bonaparte, la Rossini dedica, il 14 marzo, un appuntamento alla musica di quel periodo storico proponendo il Settimino in mi bemolle maggiore, op. 20, di Ludwig van Beethoven. Fra tutte le sue composizioni, il Settimino è forse il lavoro più compiuto e perfetto del Beethoven “settecentesco”: un brano che risponde a tutti i criteri della musica di intrattenimento dell’epoca, vissuto successivamente con estrema insofferenza dal suo autore. Il terzo ed il quarto appuntamento della stagione, in programma rispettivamente il 28 marzo ed il 10 aprile, avranno al centro il tema del viaggio, o meglio il Mozart in viaggio. Nel primo, quello verso Parigi, l’ospite sarà un giovane violinista milanese di grande talento, Alessandro Di Giacomo, vincitore del Premio Bigonzi 2019. Il secondo omaggio al genio di Salisburgo avverrà attraverso le musiche composte mentre era in viaggio, questa volta, per la sua Austria. Un programma ricco di tante arie famose che saranno interpretate dal noto soprano di Montemarciano Marta Torbidoni, apprezzatissima lo scorso dicembre nel Pesaro Music Awards. Entrambi i concerti saranno diretti dal direttore artistico dell’Osr Daniele Agiman.

Ogni appuntamento verrà introdotto, 15 minuti prima, dal collaudato format di “Tracce di…”, a cura di Maria Chiara Mazzi e Paolo Rosetti rispettivamente referente musicologica e segretario artistico di Osr, per stuzzicare la curiosità degli spettatori su quello che andranno ad ascoltare.

