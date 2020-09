A Fano torna “Znort”, festival del fumetto d’autore dell’estate

FANO - Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre torna “Znort - Il più grande piccolo festival di fumetto d’autore dell’estate”. Un festival, giunto alla seconda edizione dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione che nasce da un’idea di Simone Ponteri (Nigraz), realizzato grazie alla collaborazione tra disegnatori locali, l’Associazione Bastone Sangallo, lo Spazio Ortca, con la co-organizzazione di Comune di Fano, la Mediateca Montanari e Adagio Locale Speciale. Il festival inizierà venerdì alle ore 18 alla Mediateca Montanari di Fano dove Tommy Gun Moret, autore della locandina di ZnortOFF 2020, presenterà “Sostanza Densa”, l’ultimo libro a fumetti da lui scritto e disegnato. Si prosegue sabato presso Adagio Locale Speciale, agriturismo situato tra Pesaro e Fano. Alle ore 18,30 tavola rotonda con i fumettisti e gli illustratori ospiti: Tommy Gun Moret, Fumetbrut, Nova, Marco Galli, Pablo Cammello, Stefano Zatera, Marie Cécile, Isa DePica, Grazia La Padula, Michele Petrucci, Pierz, Nigraz (la partecipazione è libera, per la cena necessaria la prenotazione). Infine, domenica 6 settembre Znort torna di nuovo al Bastone Sangallo di Fano per l’ultima giornata in compagnia degli autori e dei fumettisti, con banchetto e firmacopie. Ad accompagnare la serata, dalle ore 19, ci sarà Don Juan (Stefano Gasparini), voce e chitarra.

