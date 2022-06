Saviano, Giordano e Gancitano sbarcano a Fano per “Passaggi”, tra le novità di questa edizione c'è la “cena con l'autore”

FANO - Roberto Saviano, Mario Giordano, Maura Gancitano, Guia Soncini, Anilda Ibrahimi sono alcuni degli ospiti di oggi, mercoledì 22 giugno, a Passaggi Festival, la festa dei libri che prosegue a Fano, nelle Marche fino a domenica. Due le novità della terza giornata: la “cena con l’autore” che vedrà la partecipazione di Davide Paolini e la nuova rassegna “Fuori Passaggi aMare” libri tra musica, social, viaggi e sentimenti che prende il via a Bagni Elsa (Fosso Sejore). Si parlerà di cinema a “Buongiorno Passaggi” (Bon Bon Art Cafè, Lido - alle 9,30) con Alessandro Chetta e il suo “Cancel Cinema. I film italiani alla prova della neocensura” (Aras Edizioni).



La trama di un romanzo

Secondo appuntamento con la Masterclass della Scuola di Scrittura Passaggi: i docenti di questa sessione dedicata al percorso che conduce a dar vita alla trama di un romanzo sono Anilda Ibrahimi, Alfredo Antonaros e Carolina Iacucci (alle 18). Prima presentazione libraria a “Fuori Passaggi aMare” (Fosso Sejore, alle 18,30) con Luca de Gennaro autore di “Pop life. 1982-1986 I cinque anni d’oro della musica’ (Rizzoli). Il pomeriggio prosegue alle 19 nella Chiesa di San Francesco con Guia Soncini che parlerà del suo libro “L’economia del sé. Breve storia dei nuovi esibizionismi” (Marsilio). Atteso l’arrivo di Roberto Saviano che sarà al Pincio alle 19,30. Presenterà il suo libro “Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo” (Bompiani). Tra le novità c’è “P’assaggi d’autore” al ristorante Alla Lanterna (Adriatica Sud, 78 - Metaurilia, alle 20). L’evento prevede la partecipazione di Davide Paolini che parlerà del suo libro “Confesso che ho mangiato” (Giunti). In piazza XX Settembre alle 21 sul palco Franco Gabrielli con “Naufragi e nuovi approdi” (Baldini+Castoldi). Al Pincio il secondo appuntamento della serata con Maura Gancitano e con il suo libro “Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza” (Einaudi). Alle 22 in piazza XX Settembre, Mario Giordano presenterà “Tromboni. Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca” (Rizzoli).

