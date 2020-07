Salis-Zanchini Duo alla Rocca Malatestiana per Fano Jazz By The Sea

FANO - Lunedì 27 luglio, la XXVIII edizione di Fano Jazz By The Sea ospita alla Rocca Malatestiana (ore 21.15; biglietti 15 euro, ridotti 13) due tra i musicisti italiani più fantasiosi in circolazione: Antonello Salis e Simone Zanchini. Il concerto della coppia di fisarmonicisti (ma Salis è anche pianista di notevole spessore) sarà preceduto, alle 19.30 alla Chiesa di San Francesco (ingresso libero su prenotazione), dalla presentazione da parte del vibrafonista Marco Pacassoni del progetto “Sticks & Mallets” ideato insieme al pianista e tastierista Enzo Bocciero e allargato per l’occasione a Daniele Di Gregorio (marimba e vibrafono). Per chiudere la serata, appuntamento alle 22.30 al Pincio con il live set di John Bringwolves, produttore e polistrumentista torinese ospite della sezione Cosmic Journey.

Antonello Salis e Simone Zanchini non costituiscono un semplice duo musicale ma incarnano al meglio un’idea di fare musica in grande libertà, senza tenere in minimo conto confini, steccati, preconcetti. La possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli e di valorizzare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti crea un flusso di energia continuo, ispirato e creativo. D’altra parte, non da ora entrambi i musicisti sono altrettanti simboli di fantasia improvvisativa, di genialità di approccio a un mondo sonoro composito, aperto a influssi diversi, non definibile o restringibile per sua natura a un unico ambito musicale.

