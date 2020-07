Il Festival "Cantautori&Affabulatori" alla Rocca Malatestiana di Fano

FANO - Il Festival "Cantautori&Affabulatori e il progetto Arte e Salute proporranno alla Rocca Malatestiana di Fano 13 spettacoli e 7 fra incontri e mostre d’arte.

Il periodo del Festival quest’anno prenderà corpo nella prima parte del mese di agosto, divenendo una manifestazione di punta dell’Estate fanese, nell’ambito di un calendario ottimizzato con gli altri festival programmati nel contenitore malatestiano che in luglio ospiterà Simphony Pop Festival e il Fano Jazz, e in Agosto FanoFellini mentre il Passaggi Festival si terrà alla fine di agosto ma probabilmente in Piazza.



L’inaugurazione di Rocca Estate 2000 è in programma sabato 4 luglio, con una sorta di festa dedicata ai 100 anni del grande creativo Gianni Rodari. Dalle ore 18 ci sarà una proposta musicale con le “Filastrocche Canterine” e alle 18.45 il vernissage della mostra fotografica di Michela Pascucci con scatti a sportivi, scrittori e persone malati di sclerosi multipla, a cui farà seguito la qualificata mostra di Sara Forte nel mese di Agosto, artista che risiederà alla Rocca per una nuova installazione che implementerà la dotazione permanente al Salone delle esposizioni della Rocca.



Questa iniziativa rientra nel programma Arte e Salute (che da quest’anno si integra al Festival dei Cantautori) ed è sostenuta dalla Fondazione Cassa Di Risparmio di Fano e dall’Aset che partecipa con lo slogan “Aset per i luoghi della Cultura”. L’intero progetto, con direzione artistica di Massimo Puliani, è organizzato dal RTI Fano Rocca in collaborazione con Il Comune di Fano Assessorato alla Cultura e la Regione Marche, Per alcune iniziative con il Rotary e l’Ass.ne Libera.Mente.





I grandi nomi di teatro

Matthias Martelli l’erede di Dario Fo il 3/8; Giorgio Colangeli (premio Nastro d’Argento) e il musicista Daniele Di Bonaventura in uno spettacolo di letteratura jazz di Lucilio Santoni il 10/8; Nicolas Ciuferri con il gruppo di musicisti The Niro, Paolo Benvegnù e Riccardo Tesio (dei Marlene Kuntz) e Cuordileone con lo spettacolo “Maledetti Cantautori” il 16/8; Arianna Porcelli Safonov con il suo “Rìding Tristocomico” (Nuova edizione) il 21/8; Stefano Massini l’autore dei monologhi a “Piazzapulita”, racconterà il suo “Dizionario Inesistente” il 22/8.



I grandi concerti

Dopo l’evento con le cantautrici Crstina Donà e Ginevra Di Marco, già programmato al Teatro della Fortuna che sarà recuperato l’11 Luglio, il fronte del programma del Festival si aprirà con l’attesissimo concerto de Le Orme uno dei gruppi celeberrimi del progressive Rock italiano (15/8): Hanno scelto Fano per una data unica nel Centro Italia e hanno in programma l’esecuzione di pezzi tratti da “Collage, Uomo di pezza, Felona e Sorona ". Nella giornata saranno esposte le copertine cult disegnate da Mac Mazzieri, Paul Whitehead e Lanfranco Frigeri, sia per le Orme che per i Genesis e i King Crimson. Lo storico Paolo Casisa racconterà quella storia e anche il Beat italiano in quanto Shel Shapiro ha scelto Fano per presentare il 19/8 il suo concerto “Le canzoni, le storie delle nostre vite”.

Il 17/8 è in programma una serata dedicata a Lucio Battisti con le cantanti Luisa Corna e Rosalia Misseri (l’Esmeralda del musical “Notre dame de Paris) e il chitarrista Giandomenico Anellino (che accompagnava Pino Daniele). IL titolo dello spettacolo è “Fiori rosa, fiori di pesco” e vedrà la partecipazione di tre giovani cantanti: Costanza, Viola Thian e Beatrice Baldisserri.

A settembre: Michele Gianni con Rantologia Voci della terra dei tubi, il Live Acoustic – della milanese Pamela Guglielmetti con Frammenti (Viaggio verso la cura e la guarigione); e il Teatro Rebis con Animalìe -_Atto musicale contro l’estinzione degli animali immaginari di Jorge Luis Borges.



CALENDARIO



4 LUGLIO 2020 - INAUGURAZIONE ROCCA ESTATE 2020 - h.18.00

ARTE & SALUTE

100RODARI: FILASTROCCHE CANTERINE

proposta teatrale/musicale per bambini

con Davide Grilli, Enzo Vecchiarelli, Susanna Pusineri e Angelica Grilli

MICHELA PASCUCCI

UN’AMICA COMUNE mostra fotografica - vernissage – ore 18.45

A cura di Francesco Mea – Interviene: Lucia Cataldo (Storica dell’Arte)

Ingresso libero





11 LUGLIO 2020

CANTAUTORI & AFFABULATORI

(concerto recuperato in rassegna TeatrOltre)

CRISTINA DONÀ & GINEVRA di MARCO

COSÌ VICINE - Concerto - h.21.15

con Francesco Magnelli piano e magnellophoni

Saverio Lanza basso, chitarra

Luca Ragazzo batteria

Andrea Salvadori chitarre, tzouras

In concerto i diversi stili di Cristina e Ginevra si intrecciano in maniera armoniosa in un’unica affascinante entità. Il loro sodalizio artistico ha dato vita a brani inediti e arricchisce l’interpretazione di alcuni titoli dei rispettivi repertori totalmente ri-arrangiati per l’occasione, così da ritrovare le due voci ancora più vicine.



Org.: Fond. Teatro della Fortuna – AMAT Ass. Marchigiana Att. Teatrali - in coll. Con RTI FanoRoccaMalatestiana





19 LUGLIO 2020

ARTE & SALUTE

MICHELA PASCUCCI

UN’AMICA COMUNE mostra fotografica - finissage h.18.30

"Corpo Mente Cuore" Quando la malattia diventa un'opportunità

Incontro con la psicoterapeuta Alessandra Battistelli

Ingresso libero





2 AGOSTO 2020

ARTE & SALUTE

SARA FORTE

SILEX Astrazioni geometriche nell'era del Silicio

Mostra d’arte - vernissage h.18.30

A cura di Cristoforo Giorgiani - Interviene: Lucia Cataldo, Storica dell’Arte

In coll. con Comune di Fano - Ass.to alla Cultura e Beni Culturali e Ass.ne Libera.Mente

Ingresso libero



2 AGOSTO 2020

CANTAUTORI & AFFABULATORI

MATTHIAS MARTELLI

LA NASCITA DEL GIULLARE E ALTRE STORIE spettacolo teatrale - h.21.15

di Dario Fo e Franca Rame, regia di Eugenio Allegri





10 AGOSTO 2020 - h.21.15

CANTAUTORI & AFFABULATORI

GIORGIO COLANGELI DANIELE DI BONAVENTURA

LEGATO CON AMORE IN UN VOLUME spettacolo teatrale - h.21.15

jazz letteratura - testo teatrale di Lucilio Santoni

con:

Giorgio Colangeli, tessitura narrativa e teatrale

Daniele di Bonaventura, bandoneón e tessitura sonora

Lucilio Santoni, testo e contrappunto poetico

Valentina Illuminati, voce recitante

Marco Cruciani, regia

Org.: Rotary Fano con il contributo della BCC Fano



15 AGOSTO 2019 - h.21.15

CANTAUTORI & AFFABULATORI

LE ORME IN CONCERTO – h.21.15

LA NOTTE DEL PROGRESSIVE ROCK

Collage, Uomo di pezza, Felona e Sorona e ....la storia continua"

Con Michi Dei Rossi, batteria

Michele Bon-tastiere, sinth, hammond and guitar simulator

Alessio Trapella, basso, chitarra acustica , pedal bass e voce solista

Federico Gava, piano e tastiere



PAOLO CASISA RACCONTA:

IL PROGRESSIVE ROCK ITALIANO DEGLI ANNI ' 70 - incontro - ore 18.30 ingresso libero



COPERTINE D’AUTORE - mostra - dalle h. 20.30 a fine concerto

Saranno esposti gli LP originali con illustrazioni di Mac Mazzieri, Paul Whitehead e Lanfranco Frigeri







16 AGOSTO 2020

CANTAUTORI & AFFABULATORI

THE NIRO NICOLAS CIUFERRI PAOLO BENVEGNÙ

RICCARDO TESIO CUORDILEONE

MALEDETTI CANTAUTORI concerto/recital - h.21.15

The Niro (Davide Combusti), chitarra/voce

Nicholas Ciuferri voce

Paolo Benvegnù (Scisma) chitarra/voce

Riccardo Tesio (Marlene Kuntz) chitarra/synth

Cuordileone violino/basso/electronics









17 AGOSTO 2019 - h.21.15

CANTAUTORI & AFFABULATORI

LUISA CORNA ROSALIA MISSERI

GIANDOMENICO ANELLINO (chitarre)

FIORI ROSA, FIORI DI PESCO per LUCIO BATTISTI

concerto - h.21.15

Un concerto per Battisti al Femminile con

Luisa Corna e Rosalia Misseri (l’Emersalda del

Gobbo del Notre Dame) e tre giovani cantanti:

COSTANZA, VIOLA THIAN e BEATRICE BALDISSERRI.

Il Maestro G. Anellino, chitarrista di Pino Daniele, orchestrerà la suggestiva ed originale serata.



19 AGOSTO 2020 - h.21.15

CANTAUTORI & AFFABULATORI

SHEL SHAPIRO

LE CANZONI, LE STORIE DELLE NOSTRE VITE concerto/recital - h.21.15

Daniele Ivaldi - chitarra elettrica, classica e cori

Gabriele Bernardi - piano, tastiere e sinth

Dagli anni 60 ad oggi: il cambiamento sociale, la musica e le storie delle nostre vite

attraverso un protagonista del pop italiano, autore di canzoni storiche



PAOLO CASISA RACCONTA: L'ESPLOSIONE DEL BEAT IN ITALIA - incontro - ore 18.30



19/21 AGOSTO 2020

ARTE & SALUTE

SARA FORTE

ATELIER D’ARTISTA

(creazione di un'opera e foto artistiche)

Partecipano Michela Pascucci e Florindo Rilli

In coll. con Comune di Fano - Ass.to alla Cultura e Beni Culturali e Ass.ne Libera.Mente

Ingresso libero





21 AGOSTO 2020 - h.21.15

CANTAUTORI & AFFABULATORI

ARIANNA PORCELLI SAFONOV

Rìding Tristocomico (Nuova edizione) - reading show - h.21.15

Una performance d'improvvisazione che include una selezione variabile dei monologhi di satira sociale

una risata dolce-amara, suscitata da una letteratura tristo-comica alla quale dà mandato di conficcarsi tra le derive, le incongruenze e gli scempi maggiormente percepiti nell’Italia dei nostri giorni, con l’obiettivo di risvegliare il senso critico





22 AGOSTO 2020

ARTE & SALUTE

SARA FORTE

SILEX Astrazioni geometriche nell'era del Silicio

“Dentro l’opera” e nuova installazione - finissage h.18.30

A cura di Cristoforo Giorgiani - Interviene: Lucia Cataldo, Storica dell’Arte

Partecipano Michela Pascucci e Florindo Rilli

In coll. con Comune di Fano - Ass.to alla Cultura e Beni Culturali e Ass.ne Libera.Mente

Ingresso libero



22 AGOSTO 2020 - h.21.15

CANTAUTORI & AFFABULATORI

STEFANO MASSINI

RACCONTA– recital - h.21.15

Dal “Dizionario Inesistente” l’autore dei monologhi a “Piazzapulita” inanella ritratti formidabili e storie avvincenti, in un crescendo fra ironia, risate, emozioni e riflessioni profonde.

Le sue narrazioni, intrise di vivissima umanità, fanno scoprire figure e storie inattese e spiazzanti, e al tempo stesso ci raccontano il nostro presente.

Stefano Massini è uno scrittore che ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo.

Definito il “raccontastorie più popolare del momento”, con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa riflettere creando cortocircuiti grazie ad uno stile unico che intreccia vicende, personaggi, miti del passato e moderni, eventi quotidiani e fatti di cronaca con gli stati d’animo dell’essere umano.









ARTE & SALUTE: (Racconti valorali)

4 SETTEMBRE

MICHELE GIANNI

RANTOLOGIA Voci della terra dei tubi -Reading - h.21.15 Ingresso libero





ARTE & SALUTE

5 SETTEMBRE

PAMELA GUGLIELMETTI

FRAMMENTI (Viaggio verso la cura e la guarigione)

- Live Acoustic - h.21.15 Ingresso libero

Voce, testi, musica: Pamela Guglielmetti

Chitarra: Filippo Pampararo

Violino: Edoardo Berta

Introdurrà la serata: Pier Paolo Inserra

In collaborazione con Ass.ne Libera.Mente



ARTE & SALUTE

12 SETTEMBRE

TEATRO REBIS

ANIMALÌE_Atto musicale contro l’estinzione degli animali immaginari - h.21.15

Dal 'Manuale di zoologia fantastica' di Jorge Luis Borges

Contrabbasso: Mattia Borraccetti

Chitarra elettrica/electronics: Walter Pignotti

Percussioni mediteranee/electronics: Francesco Savoretti

Voce recitante: Meri Bracalente

Regia: Andrea Fazzini



L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al calendario.

Direzione artistica: Massimo Puliani





Le info

Info, Biglietti e Prenotazioni Vendite al Botteghino del Teatro della Fortuna - tel. 0721 800750 - email: botteghino@teatrodellafortuna.it

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 19:30

Durante i giorni dei concerti:

dalle 10 alle 12:30 dalle 17 alle 19:30 presso il Botteghino del Teatro della Fortuna - Piazza XX Settembre

dalle 20:00 fino inizio spettacolo presso Rocca Malatestiana - Piazza Malatesta

Vendite On line su www.vivaticket.it



CANTAUTORI & AFFABULATORI

Per concerti de: Le Orme; Shel Shapiro; Luisa Corna per Battisti:

I SETTORE € 25.00 Intero - € 22,00 Under 25 anni - € 13,00 Under 12 anni

II SETTORE € 20,00 Intero - € 17,00 Under 25 anni - € 10,00 Under 12 anni

Per gli spettacoli di: Donà e di Marco; Matthias Martelli; Colangeli e di Bonaventura; The Niro e Ciuferri; Arianna Porcelli Safonov; Stefano Massini:

I SETTORE € 15.00 Intero - € 12,00 Under 25 anni - € 10,00 under 12 anni

II SETTORE € 13,00 Intero - € 10,00 Under 25 anni - € 8,00 under 12 anni



Abbonamento POKER: Martelli, The Niro e Ciuferri; Arianna Porcelli Safonov; Stefano Massini:

I SETTORE € 45.00 Intero - € 36,00 Under 25 anni

II SETTORE € 39,00 Intero - € 40,00 Under 25 anni



Dai prezzi dei biglietti sono esclusi i costi di vendita on line.

EVENTI GRATUITI: al fine di facilitare l’applicazione delle misure anti-Covid, anche per gli eventi gratuiti si consiglia la prenotazione – senza alcun costo aggiuntivo – facendo riferimento al sito www.fanorocca.it e agli orari di apertura del botteghino



Fano Rocca garantisce l’applicazione delle norme contenute nei protocolli di sicurezza come da DPCM del 17 maggio 2020, allegato 9.

In ogni evento di Fano Rocca presente sul sistema di biglietteria di VIVATICKET è stato applicato il distanziamento di 2 posti (1 metro) e l’acquisto per conviventi o familiari

ORARIO DI APERTURA ROCCA MALATESTIANA

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00

Esclusi il lunedì pomeriggio e la domenica mattina

© RIPRODUZIONE RISERVATA