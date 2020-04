“Raccontarti”, la serie online del Teatro della Fortuna

FANO - “Raccontarti”, racconti, incontri, frammenti di spettacoli per continuare a vivere la passione per il teatro e le arti a distanza di sicurezza. È l’iniziativa lanciata della Fondazione Teatro della Fortuna, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Rossini, un modo per restare vicini al pubblico e raccontare il mondo del teatro in maniera diversa, attraverso il nuovo canale YouTube della Fondazione. A lanciare la serie online sabato 18 aprile, alle 17, saranno Catia Amati, presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, e Saul Salucci, presidente dell’Orchestra Sinfonica Rossini, che sveleranno tutti i particolari del progetto. Il pubblico, che seguirà l’anteprima, potrà anche godere di un piacevole intermezzo musicale. L’appuntamento con “Raccontarti” partirà ufficialmente mercoledì 22 aprile, alle 17.00, per 10 settimane, in cui il Maestro Paolo Rosetti, segretario artistico dell’Orchestra Rossini, e Maria Chiara Mazzi, professoressa di storia della musica al Conservatorio Rossini, condurranno il pubblico in un viaggio attraverso il teatro e le arti, raccontate da artisti e interpreti. Il primo ospite sarà Nicola Alaimo, stella della lirica internazionale. Per accedere al canale cercare su YouTube “Fondazione Teatro della Fortuna”, questo il link diretto https://www.youtube.com/channel/UC6iVK5V5yzHxfyeJGUnE8aA. © RIPRODUZIONE RISERVATA