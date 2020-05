Twin legends: Roberto Molinelli ospite di RaccontArti

FANO - Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore, violista. Una personalità artistica poliedrica quella di Roberto Molinelli, ospite della quarta puntata di RaccontArti, la serie online di Fondazione Teatro della Fortuna e Orchestra Sinfonica G. Rossini.



L’appuntamento è per mercoledì 13 maggio alle 17.00, sul canale YouTube della Fondazione Teatro, con “Twin legends: Roberto Molinelli”.



Il titolo dell’episodio riprende quello di un brano composto da Molinelli, commissionatogli dal celebre violoncellista Enrico Dindo. Dedicato a due leggende, che hanno segnato la storia musicale del Novecento, rappresenta solo una tappa della sua lunga carriera internazionale, che lo ha visto collaborare, in veste di compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, con grandi artisti italiani e stranieri.



Anconetano di nascita, ma pesarese d’adozione, Molinelli nella musica non si è posto mai paletti di genere, spaziando dal repertorio classico alla reinterpretazione rock-sinfonica, passando per le colonne sonore, una sua composizione originale è stata scelta per la campagna pubblicitaria Barilla. Collabora da tempo con l’Orchestra Rossini, per cui è direttore per l’innovazione.



A condurre la quarta puntata di RaccontArti, sarà come di consueto Paolo Rosetti, segretario artistico della Rossini, con il contributo di Maria Chiara Mazzi, docente di storia della musica al Conservatorio Rossini.



Il format, ideato da Catia Amati, presidente della Fondazione Teatro, e Saul Salucci, presidente dell’Osr, per raccontare il teatro in maniera inedita, andrà avanti fino al 24 giugno. Per non perdere neanche un episodio della serie RaccontARTI, in onda ogni mercoledì alle 17.00, ci si può iscrivere gratuitamente al canale YouTube.



Per accedervi cercare “Fondazione Teatro della Fortuna”, questo il link diretto https://www.youtube.com/channel/UC6iVK5V5yzHxfyeJGUnE8aA. © RIPRODUZIONE RISERVATA