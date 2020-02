Sei personaggi in cerca del settimo con i comici del San Costanzo Show

FANO - Giovedì Grasso 20 febbraio alle ore 21 i comici del San Costanzo Show sbarcano a Fano al Teatro Politeama con “Sei personaggi in cerca del settimo. Pirandello come non l’avete mai visto prima”. Gli spettatori si sentiranno catapultati al Teatro greco di Atene, al Globe Theatre di Londra, all’Opera di Parigi. La compagnia di attori comici è intenzionata a fare il salto di qualità e si trova costretta a dare vita ai personaggi seri e drammatici del grande teatro classico. Riusciranno i comici in questa nuova avventura? Pirandello si stupirà positivamente di questa variazione sul tema? Lo sapremo solo andando a teatro. La regia dello spettacolo è affidata a due sapienti registi: lo storico Oscar Genovese e la fondatrice del San Costanzo Show Paola Galassi, che ha deciso quest’anno di tornare a firmare la direzione. Sul palco i sei personaggi/autori Geoffrey di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Daniele Santinelli, Davide Bertulli, Massimo Pagnoni e con la speciale partecipazione di Romina Antonelli. Info e Biglietti: 3284173247.

LEGGI ANCHE:

Wanda Nara e il Grande Fratello Vip, replica alle critiche: «Mi sveglio alle quattro per lavorare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA