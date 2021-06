Pelù, Camihawke, Jebreal e Dalla Chiesa per il gran finale di Passaggi Festival

FANO - Ultima giornata di Passaggi Festival all’insegna dei percorsi individuali, tra sfide, rinascite ed ingiustizie, ci offrirà il ritratto di un Paese attraverso gli oggetti iconici e le tappe che ne hanno scandito la storia e metterà al centro la parola come sintesi ideale d’infinito e provvisorio, nel discorso notturno di Nando Dalla Chiesa che sarà l’evento speciale conclusivo della manifestazione questa sera, alle 23,15, in piazza XX settembre.



Giornata intensa con presentazioni sulla spiaggia (lido e Torrette di Fano alle 9,30 del mattino), tra cui l’ultima fatica editoriale della scrittrice pesarese Francesca Giommi “La figlia del Maharaja. Viaggio In India” (Aras), e con l’appuntamento delle 19 alla chiesa San Francesco riservato a “Un giorno lo dirò al mondo” (Mondadori) scritto da Alessandro Milan. Tra i grandi nomi del giorno, sul palco del Pincio, alle 19,30, atteso arrivo di Piero Pelù che presenterà il suo libro “Spacca l’infinito. Il romanzo di una vita” (Giunti), intervistato da Luca Valentini, Dj e critico musicale. Alle 21, sempre al Pincio, la rassegna dedicata alla musica si chiuderà con Camilla Boniardi, in arte Camihawke, che presenterà “Per tutto il resto dei miei sbagli” (Mondadori). Per l’evento "La Lettura", ospite della rassegna di poesia “Passaggi DiVersi” sarà Mariangela Gualtieri autrice di “Quando non morivo” (Einaudi). Momento significativo della rassegna “Libri in piazza” sarà (ore 21) l’incontro con Marco Politi sul libro “Francesco. La peste, la rinascita” (Laterza). A conversare con l’autore sarà una tra le più note registe italiane, che ha realizzato ben tre pellicole sulla vita del Santo, Liliana Cavani, giunta oggi nella nostra provincia anche per presenziare alla proiezione (domani sera) del restaurato “Al di là del bene e del male” alla Mostra del Cinema di Pesaro che le ha dedicato una affascinante retrospettiva. L’ultimo appuntamento della rassegna “Libri in Piazza” sarà con Rula Jebreal che presenterà “Il cambiamento che meritiamo” (Longanesi), alle 22.15 in piazza XX Settembre.

Ultimo giorno per fruire delle mostre d’arte a cura dell’art manager Paola Gennari: “Amicizia infinita ma… provvisoria”, mostra di cartonist a con lavori di Bruno Bozzetto e Giorgio Valentin (Mediateca Montanari), “Da casa a fuori, d’infinito e provvisorio” mostra fotografica a cura di Centrale Fotografia (Centraledicola) e “Infinite e provvisorie memorie del filo”, mostra opere lavorate a ricamo a mano e merletto su tela di Ilaria Margutti (Enoteca Terra).

