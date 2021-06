Passaggi Festival al via con Levante, grande attesa anche per Di Bella e Toffolo

FANO - Grandi nomi della cultura e dello spettacolo per la prima giornata di Passaggi Festival a Fano: Levante inaugura la rassegna “Fuori Passaggi”, Antonio Di Bella sul palco di piazza XX settembre, Davide Toffolo apre la rassegna dedicata alle graphic novel, Pier Luigi Rossi, Leonardo Caffo e Luigi Manconi alla San Francesco. Al via oggi la lunga e intensa kermesse dei libri che accoglie laboratori, conversazioni sulla scienza, mostre d’arte, passeggiate letterario-architettoniche, per un totale di oltre cento eventi, ottanta titoli, novanta autori e sessanta ospiti.



Ad Ahmet Altan, autore di “Non rivedrò più il mondo” (Solferino), giornalista e scrittore, da poco liberato dalle carceri turche dove era stato rinchiuso perché accusato di cospirazione contro il regime di Erdogan, sarà consegnato il Premio Andrea Barbato per il giornalismo. Sul palco Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura e Nando Dalla Chiesa presidente del comitato scientifico di Passaggi. Dopo la cerimonia di inaugurazione, sul palco di piazza XX Settembre, salirà alle 21, Antonio Di Bella che presenterà il suo libro “L’assedio. Washington, 06/01/2021.

Cronaca del giorno che ha cambiato la storia” (Rai Libri). Al Pincio, seconda grande piazza del festival, spazio alla musica con Levante, che darà il via alla rassegna “Fuori Passaggi – Music&Social 2021’” con il suo libro “E questo cuore non mente” (Rizzoli). Sempre al Pincio primo appuntamento anche per la rassegna di graphic novel “Passaggi fra le Nuvole” con Davide Toffolo e il suo “Come rubare un Magnus” (Oblomov). Sul palco con l’autore anche il fumettista pesarese Alessandro Baronciani e la radio speaker Ivana Stjepanovic (ore 21). Sotto il cielo dell’ex chiesa di San Francesco, il pomeriggio comincia con la rassegna “Passaggi di Benessere”: Pier Luigi Rossi presenta “Un corpo nuovo - Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute (e a lungo)” edito da Aboca Edizioni.



A seguire la rassegna “Libri alla San Francesco” e la novità del 2021, la rassegna “Anno per Anno” curata da Marino Sinibaldi e dedicata all’analisi e alla lettura del presente. Per “Buongiorno Passaggi. Libri a Colazione”, le presentazioni librarie a due passi dalle spiagge del Lido e di Torrette di Fano, l’appuntamento di oggi sarà con Lucio Zanca e il suo “Welcome to the Jungle. Stai pensando al tuo futuro? Scopri come affrontare con sicurezza il mondo del lavoro e progettare la tua strada” (Gribaudo). Nella prima giornata inaugureranno anche le tre mostre d’arte a cura di Paola Gennari, (ore 17.30 - Mediateca Montanari Memo).

