Passaggi Notiziario Culturale prende il via con libri musica e cinema online

FANO - «Oggi non è tempo per gli abbracci. Ma quel tempo tornerà. Oggi è il tempo di restare a casa ma viaggiando con la fantasia per scoprire cosa c’è dall’altra parte. Céline direbbe che basta chiudere gli occhi, noi aggiungiamo che bisogna anche accendere il computer». Queste le parole di Giovanni Belfiori, direttore di Passaggi Festival, in un video pubblicato su sito e social del festival per raccontare alcune iniziative messe in campo in questo periodo di forzato e necessario isolamento. «Siamo pronti a organizzare il festival nelle date programmate, a Fano dal 22 al 28 giugno, ma anche a posticiparlo, qualora fosse necessario», aggiunge Belfiori. Passaggi Festival nel frattempo ha aderito all’hashtag #iorestoacasa, cui ha aggiunto quello #ioleggoacasa. Il sito www.passaggifestival.it e i canali social di Passaggi Festival sono già tra i luoghi digitali che trattano di libri e di cultura, ma Passaggi sta lavorando per offrirne di nuovi.

La prima iniziativa è l’apertura di “Passaggi Notiziario Culturale”, (www.passaggifestival.it/notiziario) un giornale online dove sono pubblicati recensioni e articoli non solo di libri ma anche di musica, cinema e spettacolo. Questa piattaforma culturale ha già trovato il favore di tanti editori italiani che stanno inviando i propri materiali alla redazione. Inoltre, sono in preparazione pillole video con i protagonisti del mondo culturale italiano. Anche gli utenti potranno partecipare al progetto. “Se vorrete entrare dentro la nostra casa digitale rimanendo a casa vostra – aggiunge Belfiori - potete farlo usando la nostra email passaggi.redazione@gmail.com e inviandoci tutto quello che pensate possa essere interessante: suggerimenti di letture, opinioni, recensioni, immagini, audio, video». © RIPRODUZIONE RISERVATA