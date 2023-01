FANO - Giunge al Teatro della Fortuna di Fano, un vero e proprio spettacolo delle meraviglie: da domani, venerdì 13, a domenica 15 gennaio, è di scena “Nuda”, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca. Teatro, danza, acrobazia, circo, opera e documentari: tutto ciò confluisce nella Compagnia Finzi Pasca, la cui poetica peculiare ha preso forma dai concetti di teatro della carezza e di gesto invisibile.

Sviluppati nel corso di 37 anni di esperienza, questi concetti hanno consolidato un’estetica unica e un personalissimo stile di creazione e di produzione, nonché una filosofia di allenamento per l’attore, l’acrobata, il musicista, il danzatore e il tecnico: un modo di abitare lo spazio.



Il mistero



Ispirata all’omonimo romanzo di Daniele Finzi Pasca, “Nuda”, la nuova creazione della compagnia, è uno spettacolo denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra loro. Cinque straordinari artisti interpretano uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in armonia con il teatro fisico e la danza aerea. Due gemelle, cresciute insieme in una famiglia “eccentrica”, eppure così simile a quella di tutti, si toccano, si sfiorano, a volte si calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di gioia e libertà ritrovate. Un gioco acrobatico e teatrale reso possibile da un sistema di volo innovativo, insieme a un’installazione di luci interattiva intrecciati alla narrazione e un potente universo sonoro, compongono insieme questo spettacolo magico e surreale.



Le letture



«Da ragazzo – racconta Daniele Finzi Pasca - la lettura di Uber das Marionettentheater di Heinrich von Kleist mi aveva impressionato molto e ha condizionato negli anni tutto il mio modo di pensare il teatro. Gli attori con i quali ho deciso di lavorare sono sempre stati artisti abituati a un controllo del corpo raffinato e delicato perché chiedo a loro distacco e leggerezza». Lo spettacolo è anche frutto di esperienze raccolte nei suoi viaggi: «Ho viaggiato e incontrato sciamani e gente che cura in paesi lontani provando a capire come espandere l’intuizione. Cerco la musica nelle parole, l’empatia nei gesti, la diafanità dei sogni nelle immagini. Anche in Nuda tutto danza e lievità costruendo attimi di giocosità mentre con l’ingenuità dei bambini si parla di mostri che vivono accanto a noi, di sangue e di ammazzamenti. Viaggiando ho incontrato altri colleghi che hanno il mio stesso problema: quando ci viene chiesto che teatro facciamo, non sappiamo rispondere. Lavoro con gli stessi creatori da anni e insieme diamo vita a storie di casa nostra usando le arti dell’illusione e l’eleganza di interpreti carichi di carisma».

Con lo spettacolo torna Oltre la scena, incontri con le compagnie ospiti di Fanoteatro, che avrà luogo in teatro sabato 14 gennaio alle ore 18. Inizio spettacoli: venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17. Info botteghino del teatro 0721800750.