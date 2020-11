Notari conduce un nuovo programma: «Al centro metto i personaggi»

FANO - Sarà Paolo Notari il nuovo conduttore della 13esima edizione di “Guarda Chi C’è”, uno dei programmi più longevi della televisione regionale, che torna oggi, ore 20,50, su FanoTV con la prima puntata, dedicata al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Dopo lo stop di marzo, infatti, la trasmissione, ideata da Nicola Zarri, riparte e sarà in onda ogni martedì e giovedì in prima serata. In Rai dal 2003, Notari, originario di Fabriano, ha collaborato, tra gli altri con La Vita in Diretta, Sereno Variabile, Agorà, ma il suo cuore rimane nelle Marche.



Nonostante il successo, la sua attenzione rimane nella sua regione? «Più che successo lo chiamerei impegno: un impegno, con Uno mattina, che mi onora, ma che è anche un impegno molto grosso, con dirette alle 6,45 di mattina! Ma non ho mai trascurato quello che è il mio cuore marchigiano. Questo è il mio piacere, fare cose nelle Marche, la regione che non ho mai avuto il coraggio di lasciare, che mi dà molto e a cui ho sempre dato molto perché, appena posso, cerco di segnalare a Roma gli eventi più importanti. La amo molto e vorrei essere una sorta di promoter».



Quali saranno le novità di questo format che lancia anche FanoTv?

«Per 13 anni si sono raccontati eventi, fatti e personaggi legati alla provincia di Pesaro e Urbino. Da quest’anno lo sguardo si allarga e racconteremo dei personaggi marchigiani che meritano visibilità nazionale. Nella mia esperienza ho conosciuto molte persone in vari ambiti: eviteremo i politici, con l’unica eccezione di questa sera. Daremo grande visibilità sia alla cultura, che allo sport e l’industria, attraverso donne e uomini intraprendenti. Dedicherò ad ognuno di loro una intera puntata, cercando di capire le motivazioni del loro successo, ma indagando anche nella loro vita privata».



Oggi la prima puntata con il neo presidente della Regione, qualche anticipazione?

«Sveleremo la sua “normalità”, il fatto che non ha nessuna intenzione di modificare la sua vita privata. Scopriremo le sue passioni per la natura e lo sport, nonché la sua fede calcistica. Mi interessava anche indagare il suo diverso approccio ai vari incarichi politici e le diverse capacità, a seconda del ruolo, di risolvere i problemi dei cittadini».



Ci può svelare qualche altro personaggio in programma?

«Due nomi in particolare: Giancarlo Trapanese, che proprio al Corriere Adriatico iniziò la sua carriera di giornalista, andato in pensione di recente dopo aver diretto la sede Rai di Perugia. L’altro è don Aldo Buonaiuto della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, impegnato nella lotta contro lo sfruttamento delle schiave del sesso, nonché esorcista e parroco di provincia. La scelta di andare nei luoghi cari agli intervistati, anziché ospitarli in uno studio televisivo, è vincente e mette a proprio agio gli ospiti, che si aprono con maggior naturalezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA