Una splendida Laura Morante torna nelle Marche con il reading musicale “Medea”, tappe a Fano e Ascoli Piceno

FANO - Una splendida Laura Morante torna nelle Marche con il reading musicale “Medea” oggi, martedì 10 agosto, nella ex chiesa di San Francesco a Fano e l’11 e 12 agosto al Teatro romano di Ascoli Piceno, accompagnata da Davide Alogna al violino e Giuseppe Gullotta al piano su musiche di Chopin, Franck, Prokofiev.

Lo spettacolo, con l’adattamento del testo a cura della stessa Laura Morante e la regia di Daniele Costantini, è proposto nell’ambito del Tau/Teatri Antichi Uniti, prodotto e distribuito in esclusiva da AidaStudio Produzioni, società di creazione, produzione e distribuzione diretta da Elena Marazzita. Lo spettacolo Medea si presenta sotto forma di reading musicale, dove la musica non è semplice corollario della proposta drammaturgica ma è lei stessa co-protagonista grazie all’accurata scelta dei musicisti. «I reading musicali offrono al linguaggio scenico ulteriore fascino – sottolinea Elena Marazzita - Quello che ogni volta cerchiamo di realizzare sono proposte d’avanguardia dove la drammaturgia verbale si intrecci in maniera armoniosa con quella musicale. Inaspettate prospettive di lettura attraverso le voci più importanti del panorama teatrale, cinematografico e televisivo italiano, che in un momento così difficile e delicato che tutto il mondo sta vivendo diventa anche una nuova occasione per rilanciare la cultura».

Prima degli spettacoli alle ore 19,30 tornano gli AperiTau. Passeggiate di storia: a Fano al Museo del Palazzo Malatestiano visita alla sezione archeologica del Museo e ai mosaici romani del Teatro della Fortuna; ad Ascoli Piceno alla scoperta della città romana. Info e prevendite: Fano biglietteria presso ex chiesa di San Francesco dalle ore 20. Ascoli Piceno biglietteria Teatro Ventidio Basso 0736298770, biglietteria Teatro romano 3346634432 la sera di spettacolo dalle ore 20,30. Inizio spettacoli ore 21,30.

