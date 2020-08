Matthias Martelli in una giullarata di Mistero Buffo di Dario Fo alla Rocca

FANO - Domenica 2 agosto arriva al Festival Cantautori & Affabulatori il ciclone Matthias Martelli che interpreterà una giullarata di “Mistero Buffo” di Dario Fo: “La nascita del giullare e altre storie” per la regia di Eugenio Allegri. Considerato l’erede Dario Fo, l’emergente attore di Urbino (classe 1986) sta riscuotendo un successo europeo con sold out in tutti i teatri dove propone i testi del Maestro.

Fo con “La nascita del Giullare” ci racconta una storia emblematica: il giullare non nasce tale, è il frutto di un miracolo di Gesù Cristo, che decide di trasformare un contadino, simbolo degli sfruttati del mondo, in un guitto che va nelle piazze per raccontare in modo comico e satirico la sua storia di reietto, e denunciare le violenze che era costretto a subire, smascherando così il potere e risvegliando le coscienze. La narrazione mimica e gestuale di Fo, densa di paradossi esilaranti e grotteschi tipici del suo teatro, lascia alla fine le menti in ebollizione, la gioia nel cuore e il sorriso sulle labbra.

Martelli e Allegri hanno accettato la scommessa di riproporre il celebre testo di Fo lavorando nel segno di una fedeltà all’originale che, per non essere tradito, necessita di una rilettura nuova e personale che ne sappia restituire lo spirito agli spettatori contemporanei. Questa iniziativa con direzione artistica di Massimo Puliani, è organizzata dal Rti Fano Rocca in collaborazione con il Comune di Fano e la Regione.

