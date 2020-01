“Raccontiamo Dalla" con Marcello Balestra e Stefano Fucili a Fano

FANO - Venerdi 24 gennaio, alle ore 21.30, per Rockabaret alla Rocca Malatestiana di Fano sarà proposta l’anteprima nazionale di una nuova produzione: “Raccontiamo Dalla: Lucio c’è” con Marcello Balestra e Stefano Fucili per la regia di Massimo Puliani. Il concerto/recital è un “numero zero” che vedrà l’incontro di due figure artistiche, che hanno lavorato con il grande cantautore.



“Lucio c’è”

“Lucio c’è” racconterà una storia intima ma anche pubblica, una storia attraversata da canzoni, ricordi e aneddoti da un punto di vista diverso, quello vissuto dall’amico di Lucio e manager delle sue attività discografiche Marcello Balestra, “post discografico” che vanta anche un curriculum pieno di scoperte di giovani talenti, alcuni vincitori del Festival di Sanremo. Balestra sarà in scena per la prima volta e già questo costituisce un vero evento che ha mosso l’interesse nazionale di amici e colleghi. L'idea dello spettacolo è quella di parlare di Lucio al presente, di dialogare anche con Lucio come se Balestra continuasse il lavoro con lui fatto nel suo studio e in ufficio. Gli episodi e la storia personale di Balestra saranno accompagnati dalle canzoni più belle e significative del repertorio di Dalla, eseguite in forma acustica dal cantautore Stefano Fucili, anche lui formatosi nella scuderia Dalla e coautore per Lucio del brano “Anni Luce”, il quale da anni è in tour con la band “Piazza Grande”.

“Lucio c’è” è anche l’anticipazione di alcuni momenti del libro che Balestra sta scrivendo sul percorso fatto con Lucio da quando lo incontrò a 14 anni ad oggi, perché “Lucio c’è” !



Marcello Balestra

Esperto in canzoni, artisti, produzioni musicali, coaching e in comunicazione artistico-musicale.

Talent scout, produttore, editore, autore, compositore, ideatore di format, docente universitario in discografia e diritto d’autore. Laurea in Giurisprudenza. Classe 1966. Nel 1980 conosce Lucio Dalla e inizia a frequentare gli studi di registrazione durante la realizzazione degli album dei più noti artisti italiani del periodo, dove prende appunti sul mestiere. Parte in tour come road manager dal 1986 al 1989 con Dalla, Luca Carboni, Ron, Dalla-Morandi in tour mondiale. Nel 1989 diventa responsabile editoriale e legale dell’etichetta Pressing srl (etichetta di Lucio Dalla) e Assist ed. musicali Spa. Dopo breve tempo e fino al 2001, sempre per la Pressing, sarà responsabile artistico di tutte le produzioni discografiche (oltre 5 milioni di dischi venduti tra il 1990 e il 2001) e delle colonne sonore per cinema e televisione. Dal 1990 presenzia alle più importanti manifestazioni italiane per giovani proposte, come talent scout, osservatore e giurato. Fino al 2001 insegna diritto d’autore e discografia presso la European School of Economics. Dal 2001 al 2014 in Warner Music Italia è alla direzione artistica della CGD e dal 2004 è alla Direzione artistica Warner Music Italia, con milioni di album e singoli venduti, oltre ai vari Festival di Sanremo vinti.

Dal 2008 partecipa in qualità di discografico ad “Amici” e ad altri programmi televisivi sui giovani.

A gennaio 2016 fonda Casartista, progetto che si occupa della costruzione naturale della persona-artista.



Info: biglietti Posto numerato: € 13,00 Intero - € 10,00 Ridotto (fino a 25 anni) Biglietti on line: www.vivaticket.it

Biglietteria: prevendita presso botteghino del Teatro della Fortuna - T. 0721.800750. © RIPRODUZIONE RISERVATA