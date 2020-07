Michael League e Bill Laurance dei rinomatissimi Snarky Puppy a Fano Jazz

FANO - Giovedì 30 luglio, la penultima giornata della XXVIII edizione di Fano Jazz By The Sea apre una finestra sul jazz internazionale, ospitando alla Rocca Malatestiana (ore 21,15; biglietti da 20 a 25 euro; ridotti da 18 a 23) il duo costituito dal bassista Michael League e dal pianista Bill Laurance, entrambi componenti dei rinomatissimi Snarky Puppy. Di rilievo anche il terzo e ultimo appuntamento di “Exodus - Gli Echi della Migrazione”, con la solo performance alla Pinacoteca di San Domenico (ore 18.30; ingresso libero su prenotazione) del sassofonista Marco Colonna. Alle 19.30, anche in questo caso a ingresso libero su prenotazione, sullo Young Stage allestito alla Chiesa di San Francesco, spazio al jazz marchigiano con il quartetto del sassofonista Stefano Bedetti. Per chiudere la giornata, djset di Cristian Bevilacqua al Pincio (ore 22.30). © RIPRODUZIONE RISERVATA