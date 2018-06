I graphic novel ospiti a Fano a Passaggi Festival attesa per â€‹Maicol&Mirco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO -Sempre più libri a Passaggi Festival della Saggistica. Tra le novità della sesta edizione in programma a Fano, da mercoledì 27 giugno a domenica primo luglio, la rassegna “Passaggi fra le nuvole”, dedicata ai graphic novel e curata dal fanese Giovanni Di Bari.Venerdì, sabato e domenica alle 19, nella corte di Palazzo De’ Pili (sede di Casarredo), saranno presentati i libri di tre autori tra i più promettenti nel panorama del fumetto italiano, che dialogheranno con il critico Alessio Trabacchini. Tre giovani, Maicol&Mirco, Silvia Rocchi e Francesco Cattani, legati da una felice comune esperienza, essere stati tutti e tre vincitori del premio “Nuove Strade” (rispettivamente nel 2005, 2015 e 2010), prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno nell’ambito di Napoli Comicon al miglior talento distintosi l’anno precedente. E proprio al Napoli Comicon sono stati ben accolti da pubblico e critica il libro e l’autore protagonisti venerdì 29 giugno: “Gli Arcanoidi. Morte, avventura e basta” (Coconino Press - Fandango, 2018), ultimo lavoro editoriale di Maicol&Mirco, pseudonimo del sambenedettese Michael Rocchetti, uno dei principali portabandiera del fumetto indipendente-punk-underground italiano.Maicol&Mirco è anche autore di teatro grazie alla collaborazione con la compagnia Teatro Rebis di Macerata, che ha messo in scena due suoi lavori, “Scarabocchi” e “Il papà di dio”, spettacolo finalista del Premio In-Box 2017 e visto di recente a Pesaro nell’ambito di TeatrOltre. Sabato 30 giugno è la volta di “Brucia” (Rizzoli – Lizard, 2018), della livornese Silvia Rocchi. È invece Francesco Cattani, domenica primo luglio, l’ultimo ospite di “Passaggi fra le nuvole”. Il libro in questione è “Luna del mattino” (Coconino Press - Fandango, 2017) che si è aggiudicato il Premio Micheluzzi 2018 come miglior fumetto nell’ultima edizione di Napoli Comicon.