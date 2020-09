“Frammenti viaggio musicale verso la cura e la guarigione” concerto-recital di Pamela

FANO - Per Arte & Salute “Identità valoriali” sabato 5 settembre alle ore 21,15 (ingresso gratuito) nel Salone delle Esposizioni della Rocca Malatestiana di Fano sarà sul palco la cantautrice Pamela Guglielmetti, candidata al Premio Tenco 2020. La cantante milanese proporrà “Frammenti viaggio musicale verso la cura e la guarigione” concerto-recital con Filippo Pampararo (chitarra), Edoarto Berta (violino). Introdurrà il concerto-incontro il dott. Pier Paolo Inserra, esperto di pianificazione sociale e di progettazione partecipata, ricercatore e formatore, che affronterà le tematiche proposte dalla cantautrice.

L’iniziativa è in collaborazione con Libera.mente e Casa Godio ed organizzata da RTI Fano Rocca Malatestiana , Comune di Fano, Assessorato alla Cultura, con il sostegno di Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio e Aset spa.

Il recente lavoro discografico di Pamela Gugliemetti è stato anche candidato alla partecipazione al prestigioso Premio nazionale Bianca D’Aponte, premio per cantautrici italiane. Il progetto rappresenta una sorta di filo rosso che indaga i temi più cari dell’esistenza umana: un percorso di crescita, mai uguale per ciascuno ma innegabilmente universale, con esperienze umane che segnano, quel “marchio”, quella ferita, non sono che l’inizio di una meravigliosa opportunità per guarire e ritrovare sé stessi, con onestà e fiducia. © RIPRODUZIONE RISERVATA