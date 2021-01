Michele Pecora dedica la canzone “In cima al mondo” a Maradona

FALCONARA - «E’ una canzone di assoluta ispirazione, che è nata da sola, quasi per caso. Un brano che celebra Diego Armando Maradona, il campione della gente, che ha rappresentato gli ultimi». Si intitola “In cima al mondo” il nuovo singolo di Michele Pecora, che il cantautore campano che da decenni vive nelle Marche ha inciso e pubblicato in questi giorni e che è divenuta da subito una hit molto ascoltata. «Maradona ha avuto un ruolo significativo nella vita di tutti noi – dice Pecora - ha dimostrato che anche chi nasce in luoghi oscuri e malfamati ma ha un sogno nel cuore può realizzarlo tanto da diventare un idolo».

Michele Pecora è stato conquistato dal film del regista Emir Kusturica che ha raccontato nel 2008 un Maradona allora inedito. «Non sono un grandissimo tifoso di calcio ma sono uno sportivo e un appassionato di football – dice Pecora – e mi sono rimasti impressi gli occhi del ragazzino Maradona ritratti da Kusturica, gli occhi di un adolescente che è nato nella strada, ha un talento incredibile, arriva in cima al mondo ma resta legato alle sue radici, alla sua gente». Michele Pecora è nato ad Agropoli in Campania e il fatto che Maradona abbia deliziato i partenopei lo ha certamente stimolato ulteriormente a comporre una canzone per il grande campione scomparso di recente. «Per Napoli Diego ha rappresentato tanto e la sua è una storia di calcio ma anche una grande storia di vita: Maradona è stato grande anche nelle sue contraddizioni e nei suoi errori che ha pagato sempre in prima persona, mettendoci la faccia, senza nascondersi. Lo hanno amato anche per questo». Michele Pecora con “In cima al mondo” si conferma essere il cantastorie che riconosciamo nel suo tratteggio incisivo e narrativo di parole, nel suo raffinato colore musicale. Bastano pochi secondi dall’inizio del brano per riconoscere Maradona, il protagonista della canzone e del calcio mondiale: un giocatore mitico, un uomo discusso che partito dal nulla ha regalato al mondo una storia memorabile di talento indiscutibile, con i suoi alti e bassi, momenti felici e drammatici. «E Maradona è stato così: vivo, ironico, sbagliato e perfetto, povero e ricco, contestabile e contestatore. Il singolo è uscito da pochi giorni eppure in tanti mi scrivono per ringraziarmi di averlo ricordato con questa canzone».

