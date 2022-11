Fabrizio Sciannameo, morto lo storico bassista di Alex Britti. L'annuncio del cantante: «Quante ne abbiamo passate insieme»

Alex Britti piange la morte di Fabrizio Sciannameo, storico bassista che ha accompagnato l'artista nella realizzazione di tutti i dischi prodotti durante la sua lunga carriera musicale. «Quante ne abbiamo passate insieme», scrive il cantautore in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook, annunciandone pubblicamente la scomparsa.

Il post social

È morto Fabrizio "Shanna" Sciannameo, che oltre ad essere il bassista del cantautore 54enne, verrà sempre ricordato per aver collaborato con altri grandi artisti della musica italiana come Alex Baroni, Gino Paoli e Luca Faggella.

Compositore, arrangiatore e attivo musicalmente nel cinema, Fabrizio è scomparso per motivi ancora non noti.

«Dal ‘96 al 2016 giornate in studio, chilometri, concerti, mangiate e bevute, risate e cazzate. Grazie Fabrizio», ha scritto Alex Britti a corredo della carrellata di foto pubblicate su Facebook. Le foto ricordo ritraggono Fabrizio in giovane età, quando ha iniziato a collaborare con Britti fino agli ultimi anni in compagnia degli altri amici e colleghi.

Gli utenti si sono stretti al dolore di Alex Britti commentando il post e facendo le condoglianze all'artista per la perdita dell'amico e collega.