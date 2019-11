Fabrizio Moro sta male e non si presenta a Domenica In: le scuse in un video

C'era grande attesa per Fabrizio Moro a Domenica In ma il cantante - che in questi giorni è alle prese con un tour in tutta Italia, non si è presentato in trasmissione all'ultimo minuto. È stata Mara Venier ad annunciare ai telespettatori, durante lo spazio dedicato a Giordana Angi, che non è potuto venire a causa di una brutta febbre. Il cantante di "Pensa" e di tanti altri successi ha inviato un video che è stato mandato in onda.

Fabrizio Moro single: è finita con Giada la mamma dei suoi due figli

«Sto a riposo perché devo continuare il tour. Domani sarò a Catania mentre mercoledì a Firenze. E poi Brescia, Bologna, Torino ecc…quindi meglio non rischiare e guarire velocemente questa febbre», ha spiegato Fabrizio Moro nel video messaggio inviato a Domenica In. «Mara ti voglio bene, ti prometto che appena finirà il tour sarò da te», ha aggiunto il cantautore. «Vieni quando vuoi, amore della zia», ha replicato la Venier.

Il 44enne ha così spiegato di essere stato fermato dalla febbre e di dover essere prudente dati gli impegni presi in tourneè. L'obiettivo è quello di recuperare le forze. Ci tiene però a precisare di voler mantenere la promessa fatta alla conduttrice il prima possibile.

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA