Fabrizio Frizzi, l'omaggio della Rai: «La nostra scelta non è casuale...»

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'al presentatore. «Abbiamo scelto di presentare i palinsesti non casualmente qui, alla Dear Nomentana» perché «questi diventano gli 'Studi Televisivi'». Lo ha detto ieri, in occasione della presentazione romana deiautunnali 2018 della, il Dg di viale Mazzini, Mario Orfeo.Al momento dell'annuncio il Dg ha chiamato accanto a sé la presidente della Rai, Monica Maggioni, e l'amico e collega di Frizzi. «Fabrizio Frizzi è l'emblema di quello che è la Rai e ogni volta che passeremo per questi studi, che ora prendono il suo nome, ci ricorderemo di come si 'è' Rai», ha detto Maggioni.Un istante dopo un commosso Carlo Conti ha esclamato: «Fabrizio è e sarà sempre con noi», facendo poi vedere un video di back stage di uno spot girato con Frizzi tanti anni fa, nel quale scherzano e ridono inanellando 'papere'. Conti in premessa aveva sottolineato che il video, dal quale si capisce fra l'altro che sul set vi erano i figli dei due protagonisti, «evidenzia quattro cose importanti: l'attaccamento alla famiglia perché siamo con i figli, l'attaccamento al lavoro perché stiamo lavorando, l'amicizia e la solarità». Una piccola testimonianza, in presa diretta, del carattere di Frizzi che Conti ha voluto fosse tirata fuori dagli archivi per l'occasione.