Due anni fa moriva Fabrizio Frizzi, il commovente ricordo di Antonella Clerici su Instagram

Due anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Il popolare conduttore veniva a mancare due anni fa, il 26 marzo 2018, grave lutto per colleghi e telespettatori. E oggi, ai tempi dell'Italia paralizzata per coronavirus, sono in molti a ricordarlo e a chiedersi come avrebbe vissuto questa situazione di incertezza.

Su Instagram, la collega e amica Antonella Clerici ha condiviso una foto che li ritrae insieme: «Oggi avresti certamente avuto un sorriso preoccupato ma rassicurante… chissà cosa avresti detto del coronavirus, di città vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. Due anni senza di te senza la tua risata che riecheggia di stella in stella». Ovviamente, è stata piogga di like.

Tra i primi ricordi è arrivato anche quello della ballerina tar di Ballando con le stelle Samanta Togni, che su Instagram ha condiviso una foto insieme a Frizzi scrivendo semplicemente: «Ciao Fabry. Sempre nei nostri cuori».

