Elisa Isoardi, la rivelazione su Fabrizio Frizzi a Verissimo: «Non riesco a chiamarlo collega. Il primo messaggio...». Silvia Toffanin commossa

Elisa Isoardi ricorda Fabrizio Frizzi a Verissimo: «Non riesco a chiamarlo collega. Il primo messaggio...». Silvia Toffanin commossa. Elisa Isoardi è stata ospite di Silvia Toffanin durante l'ultima puntata di Verissimo. Qui ha ripercorso il suo passato recente, dall'incidente di percorso a Ballando con le Stelle, dove una distorsione alla caviglia l'ha costretta a un ritiro forzato, alla sua storia d'amore ormai archiviata con il leader della Lega Matteo Salvini. La Isoardi è tornata indietro con i ricordi anche agli inizia della carriera, e non ha potuto fare a meno di rivolgere un pensiero a Fabrizio Frizzi suscitando grande commozione nel pubblico che non lo ha mai dimenticato.

L'incontro con Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso prematuramente nel marzo del 2018 a soli 60 anni, risale al debutto nel mondo dello spettacolo per Elisa Isoardi. All'epoca aveva 18 anni e partecipò al concorso di Miss Italia al quale l'aveva iscritta la madre. La giovane Isoardi conquistò la fascia di Miss Cinema e proprio in quella occasione conobbe Frizzi, il presentatore del concorso.

«Fabrizio Frizzi era un uomo incredibile» – dice la Isoardi a Silvia Toffanin. «Lo chiamo uomo, persona, non riesco a chiamarlo collega. Il primo messaggio per augurarmi ‘in bocca al lupo’ per l’inizio di un nuovo programma l’ho sempre ricevuto da lui. Mi mancano i consigli che era sempre pronto a dare». Silvia Toffanin non può che essere d'accordo.

