Fabrizio Bosso e il suo Spirtual Trio salirà sul palco di FabriJazz

FABRIANO - L’evento ideato da Fabriano Pro Musica, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Amat, dal 22 al 30 agosto. Dopo il primo evento live con l’esibizione del progetto Emily Dickinsong, ideato dal chitarrista Daniele Cervigni, il 23 agosto salirà sul palco di FabriJazz Fabrizio Bosso, che con il suo Spirtual Trio incanterà i presenti con le musiche di un progetto attivo da oltre un decennio e sostenuto da Alberto Marsico all’organo Hammond e da Alessandro Minetto alla batteria.



Il 28 agosto spazio per Pierpaolo Chiaraluce, contrabbassista fabrianese, che con il suo The Pier Jazz Fourtet porterà sul palco dei Giardini del Poio ibrani estratti dall’imminente album di debutto per raccontare il cammino di un musicista che ha fatto del jazz uno stile di vita.



Il 29 agosto tornerà in terra fabrianese il batterista di Elio e le Storie Tese Christian Meyer, che con il suo “Christian Meyer Party” racconterà (tra parole e soprattutto musica) il percorso artistico di un musicista. Un viaggio tra ispirazione ed analisi.



Ma FabriJazz sarà anche “parola” ed umorismo, con il talk satirico condotto dall’ideatore della pagina Facebook Giovanni All’Heavy Paolo Grillo. Un viaggio ironico previsto per il prossimo 29 agosto (ore 18, giardini del Poio, ingresso gratuito con prenotazione) per raccontare la musica ed i musicisti ai tempi dei social network.



Tutti gli eventi live all’interno della cornice dei giardini del Poio di Fabriano a partire dalle ore 21.30. I biglietti sono in vendita attraverso il circuito vivaticket.it .



Possibilità di acquistare i biglietti anche il giorno dello spettacolo attraverso la biglietteria dei Giardini del Poio (info 339.2514408) il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 19.



Le Master Class



Nel calendario di FabriJazz previsto anche un ciclo di Master Class pensate per perfezione l’approccio dei musicisti a diversi ambiti del mondo musicale. Protagonisti il sassofonista americano Michael Rosen, il pianista italiano (fabrianese) Giovanni Ceccarelli ed ancora una volta Christian Meyer.



Appuntamento con il sassofonista statunitense il 26 ed il 27 agosto, ai giardini del Poio dalle 14.30 alle 17.30, con Giovanni Ceccarelli all’interno dell’oratorio della carità il 27 agosto (dalle 10.30 alle 13.00) ed il 29 agosto (dalle 14.30 alle 18) e con Christian Meyer il 30 agosto dalle 15 alle 19 ai giardini del Poio.



Costo totale delle cinque masterclass 150 euro, ma con possibilità di selezionare quella preferita nel calendario offerto da FabriJazz.



Info e prenotazioni su info@fabrianopromusica.it .





I corsi Jazz



FabriJazz sarà anche “scuola di musica”, con una settimana (dal 25 al 30 agosto) di lezioni per avvicinare e perfezionare l’approccio allo strumento degli appassionati.



I corsi si svolgeranno dal 25 al 30 agosto 2020con sede all’interno del complesso monumentale San Benedetto, affiancati dalla “Orchestra Concordia”, organismo di Fabriano Pro Musica.

8 classi diverse aperte ad appassionati e musicisti di tutte le età. Ancora una volta al centro delle lezioni di FabriJazz chitarra, batteria, pianoforte, sax e flauto, ottoni, basso elettrico e contrabbasso, canto e canto corale e poi la grande novità di una classe dedicata interamente agli archi.



Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi ai corsi seguendo le istruzioni presenti sul sito ( https://www.fabrianopromusica.it/iscrizione-fabrijazz-2020/ ) .

© RIPRODUZIONE RISERVATA