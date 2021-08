Valentina Tomada direttrice artistica del Fabriano Film Fest nel nuovo capitolo della saga “Me Contro Te””: «Sono la Regina delle Fate, una parte che ho subito amato»

FABRIANO - C’è un po’ di Fabriano Film Fest nel nuovo capitolo della saga “Me Contro Te”, arrivata recentemente nelle sale cinematografiche italiane con “Me Contro Te – Il Mistero Della Scuola Incantata”. Valentina Tomada direttrice artistica del festival (anche attrice, scrittrice e regista), di origine romana ma legatissima al territorio fabrianese approda sul grande schermo vestendo i panni della Regina delle Fate.

Nella pellicola diretta da Gianluca Leuzzi e con protagonisti Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) prima youtuber ed ora anche attori, un ruolo importante per una delle anime del Fabriano Film Fest nel film dell’estate italiana dedicato ai bambini campione di incassi capace di battere anche tanti blockbuster americani.

Com’è arrivata la chiamata per il ruolo di Regina delle Fate nel nuovo film della saga di “Me Contro Te”?

«È tutto accaduto in maniera molto particolare. Ho ricevuto una chiamata dalla mia agente durante l’edizione del 2020 del Fabriano Film Fest, con la proposta del provino da effettuare in brevissimo tempo. Non potevo ovviamente andare a Roma perché impegnata con il festival, quindi grazie all’aiuto di Barbara Vegala ho fatto un provino “self tape”. Finito il festival a Fabriano sono andata a Roma per il provino live e poi sono stata scelta per il ruolo. Un personaggio che ho amato subito anche per il trucco e per i costumi che sono stati utilizzati».

Un film pensato per i bambini, ma di sicuro non banale anche dal punto di vista dell’organizzazione?

«Non avevo mai recitato in un film del genere, pensato per i bambini ed è stato molto interessante ed appassionante. Lavorare con Luigi Calagna e Sofia Scalia è stato molto stimolante, perché pur venendo dall’esperienza di YouTube sono stati estremamente professionali e sono stati in grado di circondarsi di professionisti che hanno saputo trarre il meglio da ognuno di noi. È stata una bella esperienza, perché si sono dimostrati due professionisti capaci e costanti, sono due ragazzi molto intelligenti. Sono come li vediamo sul grande o sul piccolo schermo del computer. Tutto il cast e la troupe sono stati eccezionali, ed anche il comparto degli effetti speciali è stato importanti».

Non sarà poi l’ultima avventura nel mondo di “Me Contro Te”, sbaglio?

«No, perché ad agosto abbiamo girato il terzo film previsto in sala per gennaio 2022. Quello che in questi giorni sta conquistando il box office era previsto inizialmente a gennaio 2021, poi slittato ad agosto a causa della pandemia. Girare il nuovo episodio della saga quest’estate è stato molto bello e importante».

Per l’edizione 2022 del Fabriano Film Fest possiamo sperare di trovare tra gli ospiti i protagonisti della pellicola Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia)?

«Sarebbe davvero bello poter vedere Luigi e Sofia al Fabriano Film Fest il prossimo anno, ma c’è da dire che sono sempre molto impegnati in tantissimi progetti e quindi sarà complicato. Non nego che ci farebbe piacere, ma l’ho anche pensato per l’edizione del 2021. Lasciamo una porta aperta per la fantasia dei bambini e speriamo di poterli vedere dal vivo al Fabriano Film Fest».

