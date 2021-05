“Lo spirito e la terra-Cammino delle abbazie”, il via da Precicchie per il monastero di San Stefano di Vallacera

FABRIANO - Le Marche e il Fabrianese alla riscoperta delle radici storiche, culturali e spirituali con “Lo spirito e la terra – Cammino delle abbazie”. 14 itinerari divisi a tappe, pensati per ripercorrere la storia e la cultura di questa terra, attraverso le sue abbazie, i suoi eremi e le sue bellezze naturalistiche. I cammini come occasione per sviluppare il turismo tra Marche ed Umbria, mettendo in campo relazioni che attraverseranno Parco Gola della Rossa e di Frasassi, Parco del Monte Cucco, Parco del Monte San Vicino e Canfaito e le città di Fabriano, Matelica, Esanatoglia, Serra San Quirico, Cerreto d’Esi, Sassoferrato, San Severino, Cupramontana, Genga, Serra Sant’Abbondio, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico e Gualdo Tadino. Natura e tradizioni per ripercorrere le strade percorse dai grandi santi che hanno caratterizzato l’appenino in bilico tra Marche ed Umbria.

L’associazione Università del Camminare, da una attività nata durante le scorse edizioni del Lo Spirito e la Terra, sta consolidando un cammino che non è un comune trekking ma è un vero percorso di riscoperta del territorio e della sua cultura. L’obbiettivo è quello di rendere il cammino attrattivo per i turisti che vogliono conoscere natura e territorio. Oggi il primo appuntamento di presentazione, una passeggiata di 12 km con partenza da Precicchie alla scoperta del monastero di San Stefano di Vallacera, uno degli storici insediamenti del monachesimo femminile benedettino, dove, secondo alcune fonti camaldolesi si stabilirono quelle stesse suore che già occupavano il sito di Valdicastro prima che fosse ceduto a San Romualdo. La chiesa, dopo la partenza delle suore nel 1408 richiamate dentro le mura di Fabriano, non risulta più officiata e se ne sono perse le tracce. Per partecipare all’evento appuntamento a partire dalle ore 8,30 con partenza da Precicchie.

