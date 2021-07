La fabrianese Silvia Sbaffi, ex Miss Marche, ha successo su You Tube come chef di campagna

FABRIANO - L’estate è in una fase bollente, ma il richiamo della buona tavola è sempre forte. Cosa c’è di meglio, allora, di un bel menu a base di piatti freschi, genuini, gustosi e soprattutto a km zero? La fabrianese Silvia Sbaffi, eletta Miss Marche nel 2015 a Camerino, è ora una “chef di campagna” e sul suo omonimo canale You Tube è prodiga di suggerimenti in questo senso, con il corredo di video ricette che aiuteranno tutti a soddisfare il proprio palato. «I campi che ho coltivato personalmente – afferma con orgoglio la bella e brava chef – dopo una primavera dedicata alla semina, stanno dando i frutti del mio lavoro e sono davvero molto soddisfatta di questo risultato. Patate, aglio, cipolle, pomodori, erbe aromatiche, carote, sono prodotti che danno ai piatti dell’estate profumo, sapore e colore».

I video a ritmo quotidiano

Il canale You Tube Silvia Sbaffi Chef di campagna ha toccato quota duemilacento iscritti e le visualizzazioni sono davvero copiose, tanto che la ex Miss Marche sforna video praticamente a ritmo quotidiano e uno degli ultimi prodotti è davvero particolare. «Proprio così – conferma Silvia – perché nel video compaio io che conduco una mietitrebbia, veicolo agricolo molto poco adatto a una guida femminile, ma che ho saputo condurre senza problemi. Ma un paio di mesi fa avevo guidato anche la motofalce per tagliare il prato». Tornando al menu adatto a una calda giornata estiva, Silvia Sbaffi propone, per cominciare, un bel piatto di pasta fredda con salsina verde arricchito da pomodorini e pinoli, seguito da un gustoso secondo a base di cinghiale in bianco con i funghi, senza mai dimenticare i pomodorini sempre molto utilizzati per i piatti estivi. Non può mancare il dolce che Silvia individua in un tentatore tiramisù alle fragole, accompagnato (per concludere) da una stuzzicante crema fredda al caffè. Per chi volesse esagerare c’è anche un bel frullato di banane, fragole, lamponi e zenzero, davvero molto adatto per il periodo. «Credo che sia l’ideale per dissetarsi al mare ed è uno dei prodotti top del momento. Fresco, dissetante, colorato e con lo zanzero che da quel tocco in più alla bevanda», prosegue Silvia.

I contenuti del suo canale

Tutti questi piatti sono presenti nelle video ricette del canale You Tube di Silvia Sbaffi, ma sono tantissimi i contenuti presenti, sempre con la gradevole presenza della chef fabrianese. La Sbaffi ha due lauree (la triennale e la Magistrale in Marketing) e ha rappresentato le Marche a Miss Italia, ma il suo sviscerato amore per la campagna e per il buon cibo l’ha portata ad aprire un canale You Tube, realizzando così un sogno che aveva nel cuore da diverso tempo. «Da tanto – prosegue – desideravo aprire un mio canale nel quale far vedere il mio amore e la mia passione per la cucina, preparata con alimenti a km zero, provenienti dalle campagne della mia terra e dall’orto di casa. D’altronde, io già da piccola ho lavorato al Mercato coperto di Fabriano e conosco bene frutta e verdura, poi grazie a mio padre che alleva bestiame e animali da cortile e fin da piccola mi portava a tartufi, ho sviluppato ancora di più l’amore per la campagna e per i cibi genuini».

