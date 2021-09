Standing ovation per l'omaggio a Morricone di Storaro e Il Volo girato nelle Grotte di Frasassi

FABRIANO - È stata proiettata a Venezia l’opera del premio Oscar Vittorio Storaro e interpretata da Il Volo girata nelle Grotte di Frasassi. Nel corto Piero, Gianluca e Ignazio sono protagonisti di un’emozionante interpretazione di “Your Love” (da “C’era Una Volta Il West”). La pellicola è stata proiettata durante la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award, in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica. L’omaggio al genio di Ennio Morricone, con protagonisti Il Volo, ha ottenuto la standing ovation. Il corto del Maestro Storaro verrà proiettato per intero il prossimo 25 settembre alle Grotte di Frasassi, in occasione delle celebrazioni del 50esimo anniversario della scoperta. «Un grandissimo tributo – commenta il sindaco di Genga Filipponi – in primis ad Ennio Morricone, ma di certo anche al Maestro Storaro. La partecipazione di Frasassi a questa produzione cinematografica rappresenta un ulteriore tassello del più ampio progetto di valorizzazione territoriale che vede la luce in un anno simbolo per la nostra storia, ovvero il 50° anniversario della scoperta delle Grotte».

