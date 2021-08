Giochi di ruolo a Fabriano, l’edizione numero 31 della Fabcom prevede 65 partite e 5 grandi eventi

FABRIANO - Da giovedì a domenica torna a Fabriano la Fabcon, trentunesima edizione della convention di giochi di ruolo organizzata dall’associazione Lokendil. Ancora una volta una manifestazione costretta a “convivere” con la pandemia, ma anche quest’anno decisa è stata la volontà dell’associazione nel voler proporre giornate di gioco intenso e partecipato. Nella quattro giorni 65 partite da giocare dalla mattina fino a tarda serata e 5 grandi eventi per ripercorrere i grandi classici del gioco di ruolo.



Campagna di iscrizioni giù partita da qualche giorno, ma che già dopo poche ore ha sfiorato il tutto esaurito. 600 iscrizioni a tutti gli eventi con circa 200 persone che si fronteggeranno dadi e matite alla mano. Previste tre location: il chiostro della chiesa di San Biagio e Romualdo, il complesso del San Benedetto e il chiostro di San Venanzio. «Una Fabcon divertente, sicura ed inclusiva – spiega il presidente dell’associazione Andrea Ricci – dopo l’esperienza dello scorso anno replicheremo gli standard di sicurezza dello stesso anno, implementandoli anche con le nuove direttive».

“Sicurezza, sicurezza, sicurezza”: questo il mantra dell’associazione che anche quest’anno sta organizzando il protocollo di sicurezza per permettere a tutti i giocatori di scendere nell’arena della fantasia al sicuro dal covid. Tra i protocolli anche quello del Green Pass, unico mezzo per accedere alla Fabcon. «Il Green Pass può essere digitale o cartaceo – spiegano dall’associazione – se si è fatta almeno una dose di vaccino o se si è guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi. In alternativa, si può fare un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus con validità 48 ore».

Lanciata anche una campagna social, che cita una delle scene più famose del film “La Compagnia dell’Anello”, quella di Gandalf privo di memoria (e di parola d’ordine) per riuscire a entrare all’interno del reame dei nani di Moria. Da “Dite amici ed entrate” a “Dite greenpass ed entrate” per ribadire la necessita di sicurezza per tutti i giocatori. Annunciata la convenzione con la farmacia Monzali (Piazza Miliani 4/A) per tamponi rapidi a 14 euro.

