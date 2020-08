FABRIANO - Giochi di ruolo e cultura “nerd” protagonisti della trentesima edizione della FabCon, convention organizzata dalla Lokendil. Appuntamento e sfida per l’associazione fabrianese, che ha confermato la kermesse nonostante le difficoltà legate alla pandemia di covid-19. Per permettere di giocare in sicurezza l’associazione ha predisposto un rigido protocollo di regole e doveri che ogni giocatore dovrà rispettare in modo puntuale. A iniziare dal distanziamento sociale quindi, per una quattro giorni (dal 27 al 30 agosto) fatta di avventure e sfide.

L’ingresso all’evento avverrà esclusivamente su prenotazione, con percorsi separati di entrata e uscita, e l’obbligo di usare la mascherina con ampia disponibilità di igienizzanti per le mani. Sold out ogni tavolo ed avventura, posti esauriti e grande risonanza anche sui social, con i post pubblicati dall’associazione che hanno raggiunto oltre 60.000 appassionati da tutta Italia. Per evitare il più possibile lo scambio di oggetti l’edizione 2020 “taglierà” la parte dedicata dalla convention ai giochi da tavolo e a quelli di carte collezionabili.

Calendario ricchissimo, con l’obbligatorio tuffo nell’immaginazione di H.P. Lovecraft, a caccia di misteri nati dai miti di Chtulhu immaginati dallo scrittore di Providence nei primi anni del ventesimo secoli. Ancora una volta l’avventura pensata dall’associazione fabrianese sarà tra le più importanti dello stivale, con tanti tavoli e giocatori pronti a sfidare gli enigmi costruiti per rendere ancora più avvincente la caccia al mito. Tra le tante iniziative anche quelle pensate per i giocatori online: previsto un palinsesto di partite su Discord (nota applicazione e forum per giocatori di ruolo) per un evento definito “ibrido”. Nei quattro giorni di gioco anche una serie di conferenze in streaming su facebook (https://www.facebook.com/fabrianogdr ). © RIPRODUZIONE RISERVATA